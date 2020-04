Nitko nije očekivao da ćemo pomicanjem satova na ljetno vrijeme iz standardnog vremena prijeći u zonu sumraka. U zoni sumraka jestive su kore od banane i krumpira, samo da se što rjeđe hodočasti po marketima. Kruh se peče i bez kvasca, poručuje naš kuhar Ivan Pažanin, a Jamie Oliver nudi recept za onaj suhi, beskvasni, koji su uz usoljenu govedinu jeli Kolumbovi mornari ploveći na Santa Mariji, Pinti i Ninji prema trenutno najvećem žarištu koronavirusa u svijetu

Pod geslom 'bolje dva metra razmaka, nego dva metra pod zemljom', polovina čovječanstva broji dane izvanrednog izoliranog stanja koje polako postaje dugoročan život u izvanrednim okolnostima, što znači da su potrebe, prioriteti i interesi preokrenuti za 180 stupnjeva. Društvene mreže krcate su savjetima za to kako organizirati i preživjeti svakodnevicu u doba koronavirusa i još se pritom smijati nevoljama koje su do sada bile u nadležnosti Hollywooda i njegovih distopijskih maštarija. Nitko od nas nije očekivao da ćemo pomicanjem satova na ljetno vrijeme iz standardnog vremena prijeći u zonu sumraka.

Smijeh liječi, ali treba i preživjeti. Od hvatanja fizičke i psihičke kondicije do dijeljenja recepata u vrijeme u kojem se morate osloniti na ono čime trenutno klimate u smočnici, bezbrojni stručnjaci upućuju na to kako funkcionirati u tim okolnostima, a poznate osobe u stilu 'uradi sam' pokazuju to vlastitim primjerima.

Za proteklog Uskrsa dobar dio pisanica bio je ukrašen zaštitnim maskama, a na jednoj fotomontaži Isus je na posljednjoj večeri bio sam za stolom, doduše bez maske. Maske su dobili Beatlesi, osim pokojnog Johna Lennona, pjevajući 'We all live in the Sels-Quarantine'. Heineken je stavio maske na boce piva, a one su također postale politička poruka: onaj tko kupi masku od tajlandskih proizvođača nosit će preko lica njihovu nacionalnu zastavu. Da kreativnost nema granica, pokazali su Kinezi noseći u nedostatku maski košaricu push-up grudnjaka, a neki su na njima probušili rupicu za cigaretu. U jeku krize mnogi su nataknuli na glave plastične boce za vodu s izrezanim dnom ili se omotali plastičnim folijama.

Uske traperice kao vaga

Moda se općenito stubokom mijenja. Umjesto minica i uskih traperica (nose se samo za provjeru dobivenih kilograma), glavni odjevni predmeti su pidžame, tajice, donji dio trenirke i gege za trčanje. To su glavni komadi u vašem karantenskom ormaru, odlični za kućno druženje, online konferencije, TV-školu, kućne vježbe, odlazak u rijetke misije kupovanja namirnica i trčanje oko bloka rano ujutro ili u predvečerje, kada nikoga nema na cesti.