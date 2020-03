Kralj brze mode i najbogatiji Danac gradi najviši neboder u Europi, i to u selu od 7000 stanovnika - već je dobio i šaljiv nadimak

Vlasnik modnog lanca Bestseller, Anders Holch Povlsen, gradi najviši neboder u ovom dijelu svijeta. Mastodont će niknuti u gradiću Brandeu sa 7000 stanovnika, malo većem od našeg Ivanić Grada, i vidjet će se 60 kilometara uokrug. Šaljivci ga uspoređuju s kulom s čijeg vrha je Sauron nadgledao Mordor u Tolkienovu Gospodaru prstenova. Najnoviji je to projekt najbogatijeg Danca koji je do sada pokupovao polovinu Škotske i dio rumunjskih Karpata

U Danskoj se priprema gradnja najvišeg nebodera u zapadnoj Europi. Zgrada će biti visoka 320 metara, 24 metra viša od londonskog The Sharda i niža samo od Eiffelova tornja, a projektirala ju je najrazvikanija danska arhitektica Dorte Mandrup. Bit će to sjedište poznatog danskog modnog lanca Bestseller, no u njoj će također biti hotel s restoranima, poslovni park, luksuzni stanovi, trgovine, škola, prostor za kulturne i sportske sadržaje. Radovi počinju ove godine, a završetak se predviđa krajem 2023., najavljuje PopUp City, agencija za urbani preobražaj sa sjedištem u Amsterdamu.

Priča o gradnji najvišeg tornja u EU ne bi bila posebna novost da on ne niče u Brandeu, gradiću sa 7000 stanovnika, manjem od, recimo, našeg Ivanić Grada. Dok u javnosti nije pukla vijest o 'prvom seoskom neboderu', malo je koji Danac znao na zemljovidu naći to mjesto na željezničkoj pruzi između gradskih sjedišta Herninga i Vejle na obali istoimenog fjorda, na poluotoku Jutland, pitomom terenu ravnom kao tava i s nadmorskom visinom koja ne prelazi stotinu metara.