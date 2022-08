Bliži se rok obaveznom dvojnom iskazivanju cijena, a tajni kupci već su u akciji: Provjeravaju trgovine, frizere, teretane...

Tajni kupci kreću u akciju. Provjeravat će cijene svega - od brašna, ulja i šećera pa sve do restorana, teretana i frizerskih salona

Još je dvadesetak dana do obveznog dvojnog iskazivanja cijena jer od 5. rujna sve će cijene morati biti iskazane u kunama i eurima. Od danas pa sve do kraja iduće godine takozvani tajni kupci kontrolirat će preračunavanje cijena u euro. Sve nepravilnosti prijavljivat će se Državnom inspektoratu i Ministarstvu gospodarstva, navodi Dnevnik HRT-a .

Pet udruga diljem Hrvatske nadzirat će cijene 60 proizvoda i usluga.

'Tajni kupci će provjeravati cijene u 5 prodajnih i tri uslužna. Time ćemo obuhvatiti velike trgovačke lance, pekarnice, mesnice, ljekarne, a uslužna mjesta to su frizerski saloni, ugostiteljski objekti i teretane', najavljuje Nikolina Srša, Klub potrošača "Međimurka".

'To će biti oni najčešći proizvodi koje koristimo. Tjestenina, mlijeko, šampon i kada jednom odredimo koji će to biti proizvodi, od kojeg proizvođača, po kojoj gramaži, stalno ćemo provjeravati te proizvode', dodaje Tatjana Popović Filipović, iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača Osijek. Od danas sve tvrtke i obrti koji prodaju svoju robu i usluge mogu pristupiti Etičkom kodeksu. Oni koji se na to odluče dobit će identifikacijsku oznaku koja potrošačima jamči transparentnost i pouzdanost.

'Također će i određene obveze poslovnih subjekata prema njihovim zaposlenicima biti da ih educiraju, da ih osposobe za rad s potrošačima na ispravno vraćanje tijekom dvojnog opticaja i slične aktivnosti koje također moraju savladati', ističe Nina Čulina, ravnateljica Uprave za trgovinu i politiku javne nabave.

'Vidimo i s druge strane već nam se građani javljaju s potencijalnih kršenjima, kako u sektoru prodaje proizvoda tako i od usluga, da su trgovci odlučili napraviti ono čega se najviše bojimo, a to je neopravdano, prvo podići neopravdano cijene da bi mogli zaokružiti na određeni iznos eura', upozorava Popović Filipović. Kako bi se građanima što više olakšalo razdoblje prelaska na euro udruge će osigurati telefonske linije na kojima će potrošači moći dobiti sve potrebne informacije.