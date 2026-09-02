Bjelovar ulaže 1,25 milijuna eura u turizam: Evo tko se može prijaviti na javni poziv

Sredstva se dodjeljuju za stvaranje novih smještajnih kapaciteta obnovom postojećih objekata , pri čemu se sufinancira do 50 posto prihvatljivih troškova projekta, a najviša pojedinačna potpora iznosi do 300.000 eura , ovisno o vrsti i kapacitetu objekta. Izgradnja novih građevina nije obuhvaćena pozivom, koji provodi Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar.

"Svjesni smo da nemamo hotelskog smještaja i to je od početka bio nedostatak Bjelovara. Kada vidimo koliko je to velik projekt i da su to najveće toplice u Hrvatskoj, nedostajat će nam smještajnih kapaciteta", rekao je gradonačelnik Dario Hrebak. Dodao je kako Grad razgovara s jednim hotelskim lancem, no i u slučaju uspješnih pregovora veliki hotel neće biti moguće realizirati u kratkom roku.

Moglo bi se pokrenuti oko 10 mln eura investicija

Prema procjeni Grada, desetak privatnih investitora spremno je uložiti u projekte kojima bi se moglo osigurati približno 150 novih soba.

"Želimo postojeće, nedovoljno iskorištene objekte u samom centru grada pretvoriti u kvalitetan turistički smještaj, a privatnim investitorima pomoći da te projekte lakše realiziraju", poručio je Hrebak. Procijenio je kako bi se s 1,25 milijuna eura gradskog novca moglo pokrenuti oko deset milijuna eura investicija, a najavio je i mogućnost povećanja sredstava do dva milijuna eura ako interes bude velik.

Potpore su predviđene za sedam kategorija smještaja, među kojima su hoteli, apart-hoteli, hosteli i depandanse, uz uvjet da objekti imaju najmanje osam smještajnih jedinica. Najviši iznos od 300.000 eura predviđen je za heritage hotel, a korisnici potpore obvezni su turističku djelatnost obavljati najmanje pet godina.

Dio smještajnih kapaciteta planira razviti i sam Grad, koji najavljuje oko 60 novih soba, među kojima i u zgradi u Trumbićevoj ulici pokraj nedavno obnovljene zgrade starog zatvora.

"Cilj ovog javnog poziva nije samo povećanje broja kreveta, nego poticanje ulaganja i stvaranje kvalitetne smještajne baze za destinaciju koja je sve više tražena i koja se sve više razvija, a to je Bilogora-Bjelovar", rekla je direktorica Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar Ana Kelek. Navela je kako na području te zajednice trenutačno postoji 126 objekata za smještaj turista s oko tisuću kreveta, no procjenjuje se da nedostaje još oko 500 kreveta.

Javni poziv otvoren je od 1. rujna do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2026. godine, dok radovi moraju biti dovršeni do 20. lipnja 2027. godine. Poziv je dostupan na službenim stranicama Grada Bjelovara i Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar.