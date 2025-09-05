Bjelorusija uhitila Poljaka, posjedovao dokumente vojne vježbe s Rusima

Bjeloruska državna novinska agencija Belta, pozivajući se na televiziju Belarus-1, izvijestila je da su agenti državne sigurnosne službe pritvorili muškarca u gradu Lepelju, istočno od glavnog grada Minska, kao i da je pritvoren i bjeloruski državljanin.

Aleksandar Lukašenko jedan je od najbližih saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina i dopustio je Moskvi da koristi teritorij svoje zemlje za invaziju na Ukrajinu 2022. godine, iako je rekao da bjeloruski vojnici neće sudjelovati u vojnim operacijama.

Belta je izvijestila da je poljski osumnjičenik posjedovao kopiju dokumenta u kojem su opisane vježbe "Zapad 2025" koje bi se trebale održati ovog mjeseca.