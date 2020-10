Bivši konobar iz Slovenske 9: Da, dolazilo se isključivo na nečiji poziv, o nekakvim orgijama nema govora. Kartala se bela, jelo se i pilo

Ugostitelj s četiri desetljeća iskustva, koji je neko vrijeme radio kao konobar u sad već kultnom 'klubu' osumnjičenika u Aferi Janaf, Dragana Kovačevića, u Slovenskoj 9 kaže da ga je Kovačević pozvao da poslužuje goste u njegovom klubu, ali i da se zabavlja s ostalim pripadnicima visokog društva. Kaže kako to nikada nisu bile orgije kakvima se danas predstavljaju

'Moj najvažniji posao bio je prezentacija vrhunskih vina koja su se tamo točila, poput Enjingija. Društvo se okupljalo jednom, eventualno dvaput tjedno i najčešće su voljeli kartati belu. Klasična zagrebačka ekipa. Možda je među njima i bilo pripadnika visokog društva, ali ja ih nisam sve znao raspoznati niti mi je to bilo važno. Znam da je u nekoliko navrata svraćao Stipe Mesić, on je najpoznatiji kojeg sam prepoznao. Pričao je viceve kojima bi se samo on smijao', kaže za Jutarnji list.

Kaže kako društvo koje se okupljalo nikada nije bilo neugodno. 'Donosio sam im kulenovu seku i špek, uvijek bi se nešto pojelo i popilo, a onda bi krenuli na karte. Bela je uvijek bila glavna. Nisu dugo ostajali, ali znalo se dogoditi da se zakartaju do sitnih noćnih sati. To je, uostalom, normalno u svakoj zagrebačkoj ekipi. Nikada tamo nisam primijetio ništa sumnjivo. To su bili ljudi koji su htjeli svoj intiman prostor za druženja, popiti i pojesti a da ih baš svatko ne gleda ', otkriva nam dugogodišnji ugostitelj.