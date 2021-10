'Bivši i sadašnji SDP-ovci će se uključiti u raspodjelu mjesta u odborima, a Tomašević se ne zna najbolje nositi s medijskim pritiskom'

Profesor s Fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek komentirao je stanje u Austriji, ali i na turbulentnoj domačpj poličikoj sceni

“Kurz je htio spriječiti da dođe do glasanja o nepovjerenju i da se otvore dvije opcije onda – ili da Zeleni formiraju s nekim drugim koalicijskim partnerima vladu ili da predsjednik imenuje privremenu vladu koja bi bila samo tehnička i da se raspišu izbori. To je moguće i u Hrvatskoj, a drugo je pitanje povoda”, objasnio je Nenad Zakošek na N1 .

“Sigurno je da računa da će imati karijeru. Vidim dva scenarija. Ako se potvrde optužbe, on će se možda morati povući s mjesta stranke, netko drugi će preuzeti stranku i ići će se na prijevremen izbore i sigurno će pučani biti kažnjeni. Međutim, nakon tog jednog ciklusa on bi se mogao vratiti. Dovoljno je mlad, može reći da je uvidio grešku. No, nije sigurno da će u neposrednoj budućnosti kontrolirati situaciju”, pojasnio je.

Zakošek je komentirao i političke prilike u Hrvatskoj, a posebno se osvrnuo na stranačka previranja u SDP-u. Komentirao je i postoji li mogućnost suradnje između Kluba zastupnika SDP-a i Kluba socijaldemokrata kojeg su osnovali izbačeni članovi stranke.