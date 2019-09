Bivša Tarikova spremačica na suđenju: Dok sam spremala veš u jednom trenutku mi je prišao s leđa i počeo navlačiti za ramena

Bivša spremačica Lejle i Tarika Filipovića, Anica Jurilj iznosila je u nastavku suđenja obranu na zagrebačkom Općinskom sudu

Spremačicu se tereti da je poznati par 'olakšala' za 150 tisuća kuna, na koliko je procijenjena ukradena zlatnina, te za još 5000 eura i 100 kanadskih dolara, piše Jutarnji list.

Objasnila je kako je prve tri godine u domu Filipovićevih sve odlično funkcioniralo.

'Tog 11. ožujka 2013. Tarik i ja smo ostali sami kod kuće, a Lejla i njezina majka su otišle vani. Dok sam spremala veš u jednom trenutku mi je Tarik prišao s leđa i počeo me navlačiti za ramena, aludirajući na seksualne radnje. Počeo me dirati. Bila sam izvan sebe, odgurnula sam ga pitajući ga: Što ti je, što to radiš?', ispričala je Anica Jurilj danas na sudu iznenadivši sve prisutne.