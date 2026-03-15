Bitka za Marseille: Desni i lijevi kandidat izjednačeni ulaze u drugi krug

Aktualni lijevi gradonačelnik Marseillea Benoit Payan izjednačen je s kandidatom Nacionalnog okupljanja (RN) Franckom Allisiom u prvom krugu lokalnih izbora u Francuskoj, pokazale su izlazne ankete Ipsosa, nakon posljednjeg testa uoči predsjedničkih izbora 2027.
Takav rezultat je veliki poticaj nekoć nezamislivim nadama protuimigrantskog i euroskeptičnog Nacionalnog okupljanja da preuzme vlast u drugom najvećem gradu u Francuskoj.
Krajnje desno Nacionalno okupljanje ciljalo je Marseille kao test svoje snage uoči predsjedničkih izbora 2027. pa bi eventualna pobjeda u drugom krugu izbora pružila ogroman poticaj njezinim predsjedničkim nadama.
Predsjednik stranke RN Jordan Bardella tvrdi da je dobro prošao u mnogim općinama diljem Francuske.
Izlazne ankete pokazale su da je RN pobijedio u Perpignanu, blizu španjolske granice odmah u prvom krugu, u jednom od najvećih gradova koje već kontrolira.
Njihov kandidat u južnom gradu Toulonu također vodi u prvom krugu. Kandidat koji imaju podršku RN-a vodi i u Nici ispred odlazećeg gradonačelnika desnog centra.
Međutim, postoje i znakovi otpornosti među glavnim strankama.
Bivši desna ruka pariške socijalističke gradonačelnice Anne Hidalgo, ljevičarski kandidat Emmanuel Grégoire, vodi u francuskoj prijestolnici, ispred bivše konzervativne ministrice Rachide Dati.
U drugi krug za gradonačelnika Pariza prošli su Gregoire, Dati, Sophia Chikirou iz krajnje ljevice i Pierre-Yves Bournazel (Horizonti), pokazala je anketa Ipsosa provedena u nedjelju.
Čini se da je zvijezda krajnje desnice u usponu, Sarah Knafo, podbacila u Parizu u odnosu na ispitivanja javnog mnijenja.
Bivši francuski premijer Edouard Philippe, kandidat na predsjedničkim izborima 2027., vodi u svojem gradu Le Havreu na sjeveru zemlje.
S rezultatom od 43 posto, šef stranke desnog centra Horizonti, postavio je pobjedu u tom lučkom gradu za preduvjet svoje predsjedničke kampanje.
On je pobijedio komunističkog kandidata Jean-Paula Lecoqa koji je dobio oko 33 posto glasova.
Aktualni gradonačelnik Le Havrea, bivši premijer pod Emmanuelom Macronom, postigao je otprilike isti rezultat u prvom krugu kao i 2020. godine.
Analitičari smatraju da su lokalni izbori ključni test za predsjedničke izbore 2027.
Gotovo 49 milijuna ljudi imalo je pravo glasa na izborima čiji će se drugi krug održati 22. ožujka