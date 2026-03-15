Bitka za Marseille: Desni i lijevi kandidat izjednačeni ulaze u drugi krug

Takav rezultat je veliki poticaj nekoć nezamislivim nadama protuimigrantskog i euroskeptičnog Nacionalnog okupljanja da preuzme vlast u drugom najvećem gradu u Francuskoj.

Krajnje desno Nacionalno okupljanje ciljalo je Marseille kao test svoje snage uoči predsjedničkih izbora 2027. pa bi eventualna pobjeda u drugom krugu izbora pružila ogroman poticaj njezinim predsjedničkim nadama.

Predsjednik stranke RN Jordan Bardella tvrdi da je dobro prošao u mnogim općinama diljem Francuske.

Izlazne ankete pokazale su da je RN pobijedio u Perpignanu, blizu španjolske granice odmah u prvom krugu, u jednom od najvećih gradova koje već kontrolira.

Njihov kandidat u južnom gradu Toulonu također vodi u prvom krugu. Kandidat koji imaju podršku RN-a vodi i u Nici ispred odlazećeg gradonačelnika desnog centra.

Međutim, postoje i znakovi otpornosti među glavnim strankama.

Bivši desna ruka pariške socijalističke gradonačelnice Anne Hidalgo, ljevičarski kandidat Emmanuel Grégoire, vodi u francuskoj prijestolnici, ispred bivše konzervativne ministrice Rachide Dati.

U drugi krug za gradonačelnika Pariza prošli su Gregoire, Dati, Sophia Chikirou iz krajnje ljevice i Pierre-Yves Bournazel (Horizonti), pokazala je anketa Ipsosa provedena u nedjelju.

Čini se da je zvijezda krajnje desnice u usponu, Sarah Knafo, podbacila u Parizu u odnosu na ispitivanja javnog mnijenja.

Bivši francuski premijer Edouard Philippe, kandidat na predsjedničkim izborima 2027., vodi u svojem gradu Le Havreu na sjeveru zemlje.

S rezultatom od 43 posto, šef stranke desnog centra Horizonti, postavio je pobjedu u tom lučkom gradu za preduvjet svoje predsjedničke kampanje.

On je pobijedio komunističkog kandidata Jean-Paula Lecoqa koji je dobio oko 33 posto glasova.

Aktualni gradonačelnik Le Havrea, bivši premijer pod Emmanuelom Macronom, postigao je otprilike isti rezultat u prvom krugu kao i 2020. godine.

Analitičari smatraju da su lokalni izbori ključni test za predsjedničke izbore 2027.

Gotovo 49 milijuna ljudi imalo je pravo glasa na izborima čiji će se drugi krug održati 22. ožujka