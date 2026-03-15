POSLJEDNJI TEST ZA MACRONA

Bitka za Marseille: Desni i lijevi kandidat izjednačeni ulaze u drugi krug

B. S. / Hina

15.03.2026 u 23:07

Benoit Payan, aktualni gradonačelnik Marseillea Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER
Aktualni lijevi gradonačelnik Marseillea Benoit Payan izjednačen je s kandidatom Nacionalnog okupljanja (RN) Franckom Allisiom u prvom krugu lokalnih izbora u Francuskoj, pokazale su izlazne ankete Ipsosa, nakon posljednjeg testa uoči predsjedničkih izbora 2027.

Takav rezultat je veliki poticaj nekoć nezamislivim nadama protuimigrantskog i euroskeptičnog Nacionalnog okupljanja da preuzme vlast u drugom najvećem gradu u Francuskoj.

Krajnje desno Nacionalno okupljanje ciljalo je Marseille kao test svoje snage uoči predsjedničkih izbora 2027. pa bi eventualna pobjeda u drugom krugu izbora pružila ogroman poticaj njezinim predsjedničkim nadama.

Predsjednik stranke RN Jordan Bardella tvrdi da je dobro prošao u mnogim općinama diljem Francuske.

Izlazne ankete pokazale su da je RN pobijedio u Perpignanu, blizu španjolske granice odmah u prvom krugu, u jednom od najvećih gradova koje već kontrolira.

Njihov kandidat u južnom gradu Toulonu također vodi u prvom krugu. Kandidat koji imaju podršku RN-a vodi i u Nici ispred odlazećeg gradonačelnika desnog centra.

Međutim, postoje i znakovi otpornosti među glavnim strankama.

Bivši desna ruka pariške socijalističke gradonačelnice Anne Hidalgo, ljevičarski kandidat Emmanuel Grégoire, vodi u francuskoj prijestolnici, ispred bivše konzervativne ministrice Rachide Dati.

U drugi krug za gradonačelnika Pariza prošli su Gregoire, Dati, Sophia Chikirou iz krajnje ljevice i Pierre-Yves Bournazel (Horizonti), pokazala je anketa Ipsosa provedena u nedjelju.

Čini se da je zvijezda krajnje desnice u usponu, Sarah Knafo, podbacila u Parizu u odnosu na ispitivanja javnog mnijenja.

Bivši francuski premijer Edouard Philippe, kandidat na predsjedničkim izborima 2027., vodi u svojem gradu Le Havreu na sjeveru zemlje.

S rezultatom od 43 posto, šef stranke desnog centra Horizonti, postavio je pobjedu u tom lučkom gradu za preduvjet svoje predsjedničke kampanje.

On je pobijedio komunističkog kandidata Jean-Paula Lecoqa koji je dobio oko 33 posto glasova.

Aktualni gradonačelnik Le Havrea, bivši premijer pod Emmanuelom Macronom, postigao je otprilike isti rezultat u prvom krugu kao i 2020. godine.

Analitičari smatraju da su lokalni izbori ključni test za predsjedničke izbore 2027.

Gotovo 49 milijuna ljudi imalo je pravo glasa na izborima čiji će se drugi krug održati 22. ožujka

Iz MORH-a napali Milanovića: Otkrio si vojnu tajnu, to je izdaja!
Tinejdžeru iz Bjelovara opečeno 95 posto tijela, bori se za život. Spominje se TikTok izazov
FOTO Politički dvoboj na ulicama Budimpešte: Orban i Magyar održali skupove u isto vrijeme

