Biskup Uzinić: Crkva ne smije biti poput 'gospođe ludosti', moramo odbaciti licemjerje bez obzira na cijenu

Dubrovački biskup Mate Uzinić uzburkao je duhove nedavnim komentarom evanđelja u kojem Isus govori o licemjerju. Jasno i otvoreno apostrofirao je kako licemjerje uzrokuje pojavu klerikalizma unutar svećenstva, a klerikalizam je, među ostalim, naveo kao uzrok počinjenja i sistematskog prikrivanja seksualnih zločina. Biskup Uzinić za tportal je progovorio o tome što ga je nagnalo na ovaj značajan istup. 'Potrebno nam je odbacivanje bilo kakvog oblika licemjerja iz Katoličke crkve, bez obzira na cijenu koju ćemo za to platiti', poručio je

Smatram da o tome trebamo otvoreno govoriti, ali to ne bi smjelo istisnuti sve druge poruke koje mi u Katoličkoj crkvi možemo govoriti i govorimo, a to se ponekad događa. Kao primjer želim izdvojiti Svjetski susret obitelji u Irskoj. Zbog teške situacije Katoličke crkve u Irskoj te su poruke dominirale u svim svjetskim medijima, dok su one poruke koje su se odnosile na Svjetski susret obitelji u većini svjetskih medija, uključujući naše, ostale neprimijećene. No ono što je još važnije nego govoriti, a vraćam se na vaše pitanje, djelovati je da se takvo što više ne bi događalo. Smatram puno važnijim od ispričavanja za ono što ste dogodilo, a trebamo se ispričati, trud oko toga da se netko u budućnosti ne bi morao ispričavati za eventualno zlo koje mi činimo.

Iako u Hrvatskoj nemamo slučajeve sistemskog zlostavljanja i zataškavanja zločina, kao što je to u SAD-u ili Australiji, smatrate li da je potrebno i kod nas govoriti o ovoj pojavi? Ne na razini jednog biskupa ili biskupije, nego na službenoj, najvišoj razini? Posebice jer hrvatski katolički portali i istaknuti komentatori, kao i oni u svijetu, veliku pozornost pridaju ovoj temi ističući da je sada prijelomni trenutak da se Crkva očisti od problema.

Situacija Katoličke crkve u nas i u zemljama koje spominjete razlikuje se zbog različitih povijesnih okolnosti naših crkava, ali ne smijemo se zavaravati i smatrati da je to samo problem drugih i njihove crkve i da to nije naš problem i naše crkve. Nažalost, to je, u većoj ili manjoj mjeri, sveopća pojava. I nije problem samo Katoličke crkve, nego i svih drugih zajednica i organizacija. Kad to kažem, onda ne mislim samo na pojavu pedofilije, nego i na zataškavanje tih pojava. Zato o tome treba govoriti. I treba govoriti na svim razinama kako bismo sa zločinom pedofilije te još većim i težim zločinom zataškavanja konačno izišli na kraj. Mislim da Katolička crkva u tom smjeru prednjači u društvu i napravila je puno više od drugih. Ali to, nažalost, još uvijek nije dovoljno. Potrebno nam je odbacivanje bilo kakvog oblika licemjerja iz Katoličke crkve, bez obzira na cijenu koju ćemo za to platiti. Nije to lako napraviti jer smo svi skloni tome da se u javnosti pokažemo bolji negoli jesmo. I da prljavštinu gurnemo pod tepih. Ili sakrijemo svoje prljavo rublje. Posljedice ovakvog pristupa ostavljaju duboke tragove u Katoličkoj crkvi, a žrtvama, što je posebno bolno, trauma se produbljuje i onemogućuje ozdravljenje.

Vodi li se paralelno s obračunavanjem sa seksualnim zlostavljanjem i obračun između tzv. konzervativaca na čelu s kardinalom Burkom te onih kardinala sklonih papi Franji u kontekstu pisma nadbiskupa Carla Marije Vigana koji je Papu pozvao da odstupi?

Pročitao sam da je papa Franjo neizravno komentirajući te pojave rekao da su šutnja i molitva jedini pravi odgovor onima koji siju podjele i žele unijeti razdor u Katoličku crkvu. Želeći ga pratiti u šutnji, suzdržat ću se od odgovora na vaše pitanje. Tek ću napomenuti, da bih pokazao da ga želim pratiti i u molitvi, da sva njegova nastojanja, uključujući ovo koje se tiče teme našeg razgovora, rado pratim svojom molitvom.