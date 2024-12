Biskup Košić: Većina nas naziva se katolicima, a pasivni smo kad se radi o vjeri

"Taj je razlog za radost ispjevala i naša hrvatska vjernička duša, kada u božićnim pjesmama poziva: Radujte se, narodi, kad čujete glas, da se Isus porodi u blaženi čas! ili Veselje ti navješćujem, puče kršćanski, kao i pjesma upućena majci Mariji: Veseli se, Majko Božje, puna milosti! Pravi razlog radosti i veselja jest rođenje Isusa, Kralja nebeskoga! On dolazi da spasi čovjeka, da ga podigne iz njegova grijeha, nekada i očaja, da mu daruje novu snagu i radost postojanja“, istaknuo je biskup Košić.

Dodao je da, kada se Bog u Starom zavjetu brinuo za Židove, činio je to posredstvom svojih proroka, no u ove naše dane progovorio nam je u Sinu. „To je novost, puno veći iskaz ljubavi prema čovjeku: Bog je odlučio dati nam svoga Sina. Nije više izdaleka govorio, opominjao, tješio, nego je samog Sina darovao da on bude Božja Riječ, Božji govor“, kaže Košić.

No, ističe, posebno je tužna Ivanova tvrdnja: „Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše“.

Napomenuo je kako se Ivanove riječi ne odnose samo na Betlehem te upozorio da je slično i u katoličkoj Hrvatskoj.

„Velika je većina naših ljudi krštena i osobno se deklariraju katolicima, ali rijetko tko prosvjeduje kada se pogrđuje Krist, kada se Kristov križ izbacuje iz javnih ustanova, kada se kršćanske blagdane slavi bez Krista i kada se promovira poganstvo i bezbožnost! Naši su ljudi vrlo pasivni kad se radi o vjeri koja je odgojila sve nas i bez koje ne bismo danas ni postojali, kao civilizirani, opismenjen i kulturan narod… Bez Krista to ne bi bilo moguće", istaknuo je biskup Košić.

Na kraju homilije sisački biskup je kratku poruku nade uputio i vjernicima s Filipina, a koji će od sada, kao i svi drugi strani radnici, imali redovite mise na engleskom jeziku u bazilici sv. Kvirina, priopćeno je iz Sisačke biskupije.