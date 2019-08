Biskup Košić kritizirao 'Školu za život' i uvođenje informatičkih pomagala u nastavu

Svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo svečano je u četvrtak proslavljena u Marijanskom svetištu Majke naših stradanja u Gori misnim slavljem koje je predvodio sisački biskup Vlado Košić u koncelebraciji sa svećenicima Petrinjskoga i Glinskoga dekanata te rektorom svetišta preč. Paškom Glasnovićem

Biskup se osvrnuo i na aktualni društveni trenutak i tzv. Školu za život te, među ostalim, zapitao je li to ispravan put ako se ne uvažavaju sugestije stručnjaka, ako se sve više izostavlja odgojni vid a naglašava samo obrazovanje, i to uvođenjem tehničkih informatičkih pomagala, te je li to onda samo tehnicizacija, odnosno informatizacija obrazovnog procesa koji se sve više lišava odgojne dimenzije.

"Pitamo se kakve bi to trebale biti 'škole za život' naše djece i mladih? Mi imamo pravo očekivati da to budu škole za život vječni, za život koji je u kontinuitetu, kako veli mons. Hoser, za život o kojem nam govori današnji blagdan Uznesenja BD Marije na nebo. No, kako to postići, kako se pripremiti za život vječni, gdje je ta škola u kojoj bi se to moglo naučiti", nastavio je s pitanjima biskup Košić. S tim uvezi, istaknuo je kako je sv. papa Ivan Pavao II. u enciklici "Redemptoris Mater /Majka Otkupitelja" poručio da trebamo poći u "Marijinu školu" - školu molitve, duhovnosti, školu blizine s Kristom.

Misno slavlje animirao je Mješoviti župni zbor iz petrinjske župe Sv. Lovre, a proslavi je prethodila trodnevna duhovna priprava koju su predvodili generalni vikar Biskupije mons. Marko Cvitkušić, župnik iz Komareva vlč. Robert Jakica i župnik i petrinjske župe Preobraženja Gospodnjeg vlč. Damir Ceković.