Biolog s Ruđera prvi je otkrio odakle koronavirus u Hrvatskoj, a sad je na njegov projekt spuštena rampa: Mutacije virusa istraživat će netko drugi, ili - nitko

Usred pandemije koronavirusa, Hrvatska zaklada za znanost raspisala je 14 milijuna kuna vrijedan 'Covid-19 natječaj' kojim će se financirati desetak istraživačkih projekata. A projekt stručnjaka koji su prvi u Hrvatskoj proveli detaljnu analizu genoma virusa i koji su željeli nastaviti s tim poslom - nije prihvaćen

'Na temelju analiziranih dvadesetak uzoraka uočili smo tri spomenute grane virusa, no na svjetskoj razini danas ih je najmanje desetak . Mi naprosto moramo znati kakav spoj kruži u našoj populaciji: možda se promijenio i mutirao, a možda Hrvatska razvija neki svoj vlastiti soj. Moramo znati iz niza razloga, od praćenja virusa do razvoja i upotrebe prikladnog cjepiva', upozorava Vugrek.

Dr. Vugrek - koji je prošlog tjedna izjavio da 'nemaju znanstvenog utemeljenja izjave o slabljenju virusa', te tako zapravo demantirao ministra zdravstva Vilija Beroša - za tportal je objasnio zašto je bitno nastaviti s analizom i kako je čak i tvrdnja da se još uvijek radi o prvom valu epidemije, u što on osobno vjeruje, zasad također bez znanstvenog utemeljenja.

Tom prilikom analizirali su 21 uzorak, i to iz vlastitih sredstava, te došli do zaključka da je virus u Hrvatsku stigao iz tri izvorišta: Italije, Austrije i direktno iz Wuhana. Sada ne mogu nastaviti s poslom jer - nemaju novca.

A cijena analize jednog uzorka ugrubo se kreće između tisuće i pol do dvije tisuće kuna . 'Imamo protokole, osoblje i snažnu aparaturu, pa je trošak niži. Za usporedbu, samo dijagnostički test na prisutnost virusa procjenjuje se na tisuću i pol kuna - dok mi, laički rečeno, nakon toga imamo obaviti još pet koraka', objašnjava Vugrek za tportal.

On je neslužbeno dobio informaciju da projekt prijavljen na natječaj Hrvatske zaklade za znanost - objavljen u ožujku i zaključen u travnju, kada je javnost već bila upoznata s njihovim značajnim otkrićem - doista nije prošao. Čini nam se da smo se više čudili mi kao novinari, nego on sam: očito je to očekivao kada projekt nije ni poslan na međunarodnu recenziju, što znači da ih je hrvatski panel eliminirao već u prvom koraku.

Mutacije virusa u Hrvatskoj i faktore podložnosti stanovništva, odnosno razloge zašto neki ljudi teško obolijevaju dok kod drugih simptoma nema, možda će istraživati netko drugi, a možda neće nitko.

Mjere 'možda previše opuštene'

Vugrek smatra da je otvaranje granica bio logičan i očekivan korak jer je nerealno očekivati da će cijele države živjeti u 'lockdownu', premda smatra da su epidemiološke mjere u ovom trenutku 'možda malo previše opuštene'. On sam svjestan je da se u kontekstu predizborne kampanje u ovom trenutku svaka precizno secira i važe, pa ne ulazi u daljnje komentare dnevnih događanja.

No, kaže, vjeruje da svaki građanin mora preuzeti na sebe dio odgovornosti oko ponašanja u javnosti, a posebno oko izlaganja opasnosti starijih građana i ugroženih skupina.

'Ne idem na veća okupljanja, nosim masku u zatvorenim prostorima i vodim računa o fizičkim kontaktima. To je zasad dovoljno', kazao nam je dr. Vugrek.