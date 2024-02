Bila je ikona desnice pa propala u zemlju, a sad se vraća s HSP-om: Što hoće Bruna Esih?

No suradnja u sklopu HDZ-a nije dugo potrajala. Već 2017. sve je puknulo jer se Esih odlučila kandidirati za gradonačelnicu Zagreba , a HDZ je kao svog kandidata izabrao Dragu Prgometa . I dok ona sama, s obzirom na to da nikada nije bila ni članica HDZ-a, nije mogla biti izbačena iz stranke, podrška njezinoj kandidaturi koštala je stranačke iskaznice Zlatka Hasanbegovića. Nakon što je najavila kandidaturu, Hasanbegović je u svojim izjavama tjednima plesao na rubu, a kap koja je prelila čašu bila je kada je njegovo ime osvanulo na njezinoj listi za lokalne izbore.

Otprilike u isto vrijeme dok je verbalno vrilo u Saboru zaiskrilo je i na lokalnoj razini u Gradskoj skupštini, u kojoj je došlo do prekida suradnje između Bandića, HDZ-a i liste Brune Esih, no to je tek bio početak kraja. Na europskim izborima 2019., na koje su Neovisni za Hrvatsku izašli s HSP-om, nisu uspjeli prijeći izborni prag, a samo nekoliko mjeseci kasnije došlo je i do razlaza između Esih i Hasanbegovića. Padale su tada između dvoje dotadašnjih bliskih prijatelja i teške riječi, pa je tako Esih optužila Hasanbegovića i za izdaju.

Sam Hasanbegović odlučio se na osnivanje nove stranke Blok za Hrvatsku, a Esih je u koaliciji s HSP-om i Generacijom obnove odlučila izaći na parlamentarne izbore 2020. Uspjeha na izborima nije bilo i desna koalicija nije osvojila mandat, a ona se nakon toga, sve dosad, povukla iz političkog života.