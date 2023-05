BiH ministar u Saboru: Kupili smo parfem, sapun, okupali se i došli čisti

'Jesam li ja nacionalist ili šovinist ako to kažem? To je sad problem onih koji se sa mnom ne slažu, što će to meni jako teško reći, mada će mi to reći, već i govore. Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke o ičemu biti donošene bez suglasja triju konstitutivnih naroda, i to nije nikakav srednji vijek i bez toga nema građanske države', kazao je Milanović dodajući kako je, po njegovu sudu, građanska država u BiH 'daleki, daleki san i lijepa stvar' no da bi se do toga došlo, kako se izrazio, najprije je potreban 'sapun, a onda parfem'.

Poruka o sapunu i parfemu naišla je na žestoke reakciju u Bosni i Hercegovini, a nije zaboravljena ni dvije i pol godine kasnije.