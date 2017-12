Bosna i Hercegovina oprašta se s 2017. godinom kao još jednim razdobljem ispunjenim velikim očekivanjima i još većim razočarenjima, suočena s ocjenom kako u njoj vlada najveća kriza još od potpisivanja Daytonskog sporazuma prije četvrt stoljeća

Niti jedan od ključnih vanjskopolitičkih ciljeva kojega su vlasti u BiH sebi postavile nije ostvaren, odnose u zemlji do krajnosti su zaoštrili prijepori oko izmjena izbornog zakona, vladajuća koalicija na državnoj razini praktično se raspala još sredinom godine, a sve ključne političke stranke uvelike vode izbornu kampanju iako su opći izbori najavljeni tek za listopad 2018.

Bilo je to na tragu očekivanja kako će BiH na taj način sustići druge države regije, jer sve one, osim Kosova, već imaju kandidatski status, te da bi ga i BiH mogla steći najkasnije do kraja 2017. Državama regije za popunjavanje upitnika trebalo je između dva i pet mjeseci.

Ispostavilo se ipak kako je to, u slučaju BiH, umjesto da ubrza proces njenih europskih integracija, samo dodatno ogolilo probleme u zemlji i upozorilo na njen disfunkcionalni sustav, ispunjen bezbrojnim mehanizmima koji omogućavaju blokade bez rješenja za njihovo otklanjanje.

Prvotni rok za popunjavanje upitnika istekao je još u travnju, a posljednji, zadan za 15. prosinca, također je probijen, bez ikakve naznake kada bi u Bruxelles mogli biti dostavljeni svi odgovori na nešto više od 3200 pitanja, koji trebaju pokazati "krvnu sliku" države s aspiracijama za članstvo u EU.

Problem je u tome što se u BiH ne mogu suglasiti ni oko elementarnih pitanja, poput onoga koliko taj zemlja ima stanovnika, jer vlasti Republike Srpske ne priznaju rezultate popisa stanovništva iz 2013. tvrdeći kako su oni "napuhani" dodavanjem 200 tisuća Bošnjaka.

Nema ni zajedničkog stajališta o tome kako odgovoriti na pitanje planira li BiH ustavne promjene i kakve ili, primjerice, kakva je stvarna opasnost od terorizma i radikalnog islamizma u zemlji.

Preostalih "dva do tri posto" pitanja bez odgovora tako bi moglo čekati na politički dogovor još mjesecima, a u BiH se mogu samo nadati da će 2018. biti nova prilika za stjecanje kandidatskog statusa.