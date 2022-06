Biden: Malo je vjerojatno da ću posjetiti Ukrajinu na putu po Europi

Američki predsjednik Joe Biden rekao je u ponedjeljak da je "malo vjerojatno" da će posjetiti Ukrajinu tijekom skorašnje turneje po Europi.

"To ovisi o puno stvari", rekao je. "O tome stvara li to ili ne poteškoće Ukrajincima, pomiče li to pažnju s onoga što se događa", pojasnio je Biden, dodajući da nekoliko puta tjedno razgovara s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

"Idem u Njemačku, u Španjolsku, idem u Izrael i idem u Saudijsku Arabiju... potom se vraćam, vjerojatno izravno", dodao je.

Američki predsjednik od 13. do 16. srpnja posjetit će Izrael, Zapadnu obalu i Saudijsku Arabiju kamo će doputovati prvim izravnim letom iz Svete Zemlje.

Joe Biden još nije posjetio Ukrajinu od početka ruske agresije. Prva dama bila je u svibnju na zapadu zemlje, nekoliko kilometara od granice s Poljskom.

SAD je glavni zapadni saveznik Ukrajine kojoj je od početka ruske invazije namijenio 5,6 milijardi dolara vojne pomoći.