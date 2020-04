Državni ministar financija i riznice BiH Vjekoslav Bevanda ocijenio je kako su blokadom odluke o raspodjeli sredstava iz MMF-ova kredita u Vijeću ministara bošnjačke kolege ugrozile novi financijski aranžman u iznosu od 330 milijuna eura

„U svim dokumentima ono što je Fiskalno vijeće usvojilo, a MMF prihvatio, sastavni je dio ove raspodjele“, istaknuo je.



On je pojasnio kako je sve bilo usuglašeno s bošnjačkim i srpskim kolegama tijekom ponedjeljka jer je odluku o raspodjeli novca dostavio svim kolegama, no da je kasno navečer toga dana došlo do promjene stava. Tada je ministrica vanjskih poslova putem Vibera glavnom tajniku Vijeća ministara BiH dostavila primjedbe uoči glasovanja koje je bilo rano u utorak.



“Prevagnuo je jedan iracionalni pristup, neznanja ili loša namjera te uklapanje u političke obračune“, dodao je.



Predstavnici triju vodećih nacionalnih stranaka HDZ-a BiH Dragan Čović, SDA Bakir Izetbegović i SNSD-a Milorad Dodik su uz pritisak međunarodnih dužnosnika dogovorili raspodjelu novca od kredita MMF-a u iznosu od 330 milijuna eura.



Pri tome je predviđeno da Federacija BiH dobije 62 posto novca, od čije kvote polovica novca ide županijama, dok Republici Srpskoj pripada 38 posto. Tim razgovorima prethodilo je protivljenje bošnjačke strane da se županije nađu u financijskom aranžmanu s MMF-om.