Pojavile su se kontradiktornosti oko leta iz Frankfurta na kojemu je izbila zaraza. Ipak je na letu bilo 115 ljudi, a ne 74 kako se prvotno reklo. Ministar zdravstva Vili Beroš razjasnio je kako je došlo do takve zabune i jesu li pronađeni ostali putnici.

Croatia Airlines u međuvremenu je potvrdila da je zaraženo dvoje pilota s kobnog leta, ali ističu kako se zaraza ne može povezati s putnicima s tog leta.

"Ne bih rekao da je došlo do zbrke. Brojka je bila prva i preliminarna jer su se putnici obrađivali po skupinama. Do kolege Capaka došla je prva brojka, a kasnije su obrađeni svi putnici, popodne su obrađeni svi putnici i tako se došlo do konačne brojke. Sa tog leta nemamo puno dodatnih kontakata oboljelih. Svih 115 putnika je pronađeno, pozitivnih je 14", kazao je Beroš u Dnevniku Nove TV.

Hrvatski liječnički sindikat kaže da su im se javili liječnici iz nekih hrvatskih bolnica da su oni koji su bili u pričuvi ili ih se slalo na godišnji zbog rada u timovima, dobili manje plaće za travanj. Ministar je objasnio što se dogodilo.

"Početkom travnja izadali smo jasnu uputu koja se odnosi na obračun plaće i o korištenju godišnjih odmora. Vrlo jasno je napomenuto da nije moguće retroaktivno aktivirati godišnji odmor. Poslodavac mora isplatiti sate, a kad je riječ o prekovremenima, pitanje je da li ih je bilo toliko puno. Do sutra u 12 dobit ću izvješće od doktora Ćorušića s konkretnim podacima o konkretnom slučaju", napomenuo je.