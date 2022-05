Beroš o Čavajdi: U ovom trenutku sam više ministar nego čovjek i moram brinuti o zdravstvenom sustavu

Ministar zdravstva Vili Beroš gostovao je u dnevniku RTL-a gdje je prokomentirao slučaj Mirele Čavajde

Klinički bolnički centar (KBC) Zagreb izvijestio je u četvrtak da su trudnicu Mirelu Čavajdu, kojoj je drugostupanjska komisija odobrila prekid trudnoće, danas informirali o načinu prekida trudnoće koji je moguće učiniti u Petrovoj bolnici, no ona je to odbila.

"Prema mojim informacijama pacijentica nije odbijena. Hrvatski zdravstveni sustav kao i svakom drugom pacijentu u ovom trenutku nudi maksimalno što može. Odbijena je možda njena želja da izvrši prekid trudnoće na određeni način, no moram dodati da se taj način u RH ne radi. U ovom trenutku ga ne može izvršiti u Hrvatskoj, no u Hrvatskoj završetak trudnoće u ovakvim slučajevima kada je drugostupanjska komisija dala pravorijek može se dovršiti. Kada je riječ o Europi, sve zemlje ne vrše taj zahvat. On je uobičajen u Velikoj Britaniji i Francuskoj, diljem Europe nije", kazao je.

"Jučer sam uputio dopis Hrvatskom društvu za perinatalnu medicinu da dostave stručno mišljenje koje administracija ne može dati i preporuke kao i protokol o postupanju u slučajevima medicinski indiciranog prekida trudnoće iznad 22 tjedna u skladu s hrvatskim zakonima', dodao je Beroš za RTL.