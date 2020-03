Beroš: Dojam je da dolazi kataklizma. Gledamo Italiju i očekujemo takve brojke

Kao što se i očekivalo u Hrvatskoj je sve veći broj oboljelih od koronavirusa. Zadnja brojka 49. No virus se uvukao i u bolnički sustav, pa Nacionalni civilni stožer poduzima sve mjere kako nam se ne bi dogodio talijanski scenarij.

"Čitavo vrijeme govorimo o strategiji obrane. Još uvijek nema jasno dokazanog slobodnog širenja virusa, a sad je ušao u zdravstveni sustav, što je očekivano jer je u zdravstvenom sustavu najveća koncentracija zaraženih. Dogodilo se to i u drugim državama. To nije neočekivano i na adekvatan način smo reagirali. Dobro je što se to dogodilo u ustanovi koja je bila namijenjena kao respiratorna obrana i dio je te naše treće faze borbe protiv virusa. To treba spomenuti jer dojam je da dolazi kataklizma i da će biti više novooboljelih. Brojke su neupitne. Gledamo Italiju i očekujemo takvu situaciju."

Što se situacije u KB Dubrava tiče, druge bolnice u Zagrebu obavit će prijam bolesnika iz nje. O tome su već obavješteni.

"Rekli smo da se ukida sav hladni program bolnica i rješavaju samo akutne probleme, zbog čega im se oslobađaju kapaciteti pa će lakše preuzeti pacijente iz KB Dubrava. Taj postupak je već u tijeku, a sad slijedi logistički dio, prijenos opreme. Nakon toga KB Dubrava postaje primarni respiratorni centar, a otvaramo i sekundarni centar za liječenje onih manje težih slučajeva. Tako ćemo zaštititi drugi dio populacije, koji boluje od drugih bolnica."