Bernie Sanders opet želi biti predsjednik SAD-a

Američki senator Bernie Sanders, nakon mjeseci promišljanja, objavio je u utorak da ulazi u predsjedničku utrku, odnosno da će tražiti kandidaturu demokrata za predsjedničke izbore 2020. godine

Senator iz Vermonta u prethodnoj kampanji zalagao se za besplatno visoko obrazovanje i zdravstveno osiguranje za sve građane. Bio je član Predstavničkog doma Kongresa od 1990. do 2006. prije nego što je postao član Senata, gornjeg doma Kongresa. Sanders, koji je nezavisni senator, popularan je kod demokrata, ali se pojedini članovi stranke pitaju bi li on bio najbolji kandidat, prvenstveno zbog visoke životne dobi.

CNN navodi da Sanders ulazi u utrku kao jedan od favorita. Navode da se radi o nevjerojatnom zaokretu predstavnika demokratskog socijalizma koji je prije tri godine prije svega bilo kandidat političke margine američkog društva.

Danas je Sanders jedan od najpopularnijih političara među biračima Demokratske stranke i njegovu političku agendu - u sklopu koje se zalaže za mnoštvo progresivnih prijedloga, od proširenja zdravstvene skrbi, preko širenja mreže socijalne sigurnosti, do besplatnog visokog obrazovanja - prihvaćaju mnoga vodeća lica Demokratske stranke.

'Mogu vam reći sa zadovoljstvom, i smatram da bi svaki objektivni promatrač potvrdio ono što govorim, to da je Demokratska stranka u posljednjih godinu i pol krenula daleko naprednijim smjerom nego prije no što sam se kandidirao za predsjednika', rekao je u intervjuu CNN-u prošle godine. No uoči njegove objave Sanders i glavni pomoćnici inzistirali su na tome da će odluku o novoj kandidaturi donijeti odgovarajući na mnogo jednostavnije pitanje: je li on najbolji kandidat za pobjedu nad predsjednikom Donaldom Trumpom sljedeće godine?

Čini se da on smatra da jest.