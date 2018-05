Bernardić: Zbog duboke upletenosti Plenkovića u aferu Agrokor tražimo raspuštanje Sabora

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić otvorio je saborsku raspravu u srijedu zahtjevom za raspuštanjem Sabora i raspisivanjem izvanrednih izbora

'U ponedjeljak je postalo jasno da je predsjednik Vlade HDZ-a i HNS-a duboko upleten u aferu Agrokor, točnije u izvlačenje više od 500 milijuna kuna za savjetničke usluge. Plenković je sve znao, to potvrđuje sadržaj mailova. Poručujem da ovaj put neće proći pokušaj kupovanja vremena, banaliziranja, skretanja s teme. Političku odgovornost predsjednika Vlade ne očekujem, jer je nema, ali se pitam gdje je nestala politička odgovornost svih vas koji ste glasali za Martinu Dalić prilikom glasanja o njenom opozivu', govorio je Bernardić

'Nadalje, u tom istom izvještaju eksplicitno piše da ova Vlada ne čini ništa da to spriječi. I zamislite apsurda, tu istu Vladu podržavaju predstavnici manjina koji se po ovom izvještaju smatraju ugroženima što znači da ti isti predstavnici manjina podržavaju nasilje nad članovima njihove manjinske zajednice te širenje ustaštva i mržnje. Evidentan je kaos koji je nastao u državi zbog nesposobnosti ove Vlade. Državom su zavladali nepotizam, korupcija, kriminal i mržnja. Protiv svih onih koji su drugi i drugačiji po vjerskom, nacionalnom ili bilo kojem drugom opredjeljenju', rekao je Bernardić .

'Mi imamo Vladu koja je zadržala dah u nadi da u javnost neće procuriti još kakva poruka, Vladu koja se boji vlastite smjene i svu energiju ulaže u očuvanje vlastitih fotelja', kazao je Mostov Nikola Grmoja. Dodao je da svjedočimo očajničkim naporima da svi marifetluci u Agrokoru i drugdje budu pometeni pod tepih. 'Doista, kolege, ponašate se kao pravi Borg, kolektiv koji ne misli, ne pita, ne preispituje, a bitna je volja samo jednog čovjeka. Dokle tako? Vrijeme je isteklo. Stabilizacija nije uspjela', rekao je Grmoja.

Stanku je zatražila i GLAS-ova Anka Mrak Taritaš koja je podsjetila kako je svojedobno pitala Plenkovića je li zadovoljan u kojem smjeru ide zemlja. 'On je onako, kako zna sve umrtviti, obajsnio koliko je zadovoljan. Sada ide pitanje premijeru - kuda mi to idemo i do kuda ćete nas dovesti', kazala je Mrak Taritaš.

Priliku koju je premijer dobio je upropastio, poručila je Mrak Taritaš. 'Grupi Borg omogućio se agitprop', kazala je.