Bernardić: HDZ će se raskrinkati na aferi elitne prostitucije

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić komentirao je aferu SMS te navodnu upletenost Milijana Brkića u curenje informacija iz istrage lanca elitne prostitucije.

"Predat ćemo vrlo skoro zahtjev u saborsku proceduru. Na ovom pitanju će se HDZ demistificirati, odnosno raskrinkati, da li su za to da se sazna istina u slučaju zlouporabe tajnih službi ili opet nešto skrivaju. Ako skrivaju, to znači da pokušavaju zataškati aferu, kao što Plenković pokušava zataškati svaku aferu preko DORH-a i državnog odvjetnika kojeg je sam postavio.

Milijan Brkić je jedna od najzaslužnijih osoba za dolazak Andreja Plenkovića na čelo HDZ-a. Kasnije mu je bio prvi suradnik, on je zamjenik Plenkovića, kad je pukla ljubav počinje stranački rat u HDZ-u u kojem HDZ koristi državne institucije. Da, HDZ je to više puta pokazao. Da, Plenković je znao tko je Milijan Brkić kad ga je birao za prvog suradnika. Kao što je znao za grupu Borg kada je pričao da nije znao što je grupa Borg, a kasnije se pokazalo da je lagao i da joj je osobno bio na čelu. To je njihov modus operandi", proučio je, prenosi N1, Bernardić.

No, valja podsjetiti da Brkića za zamjenika predsjednika HDZ-a nije birao sam Plenković, nego je Brkić izabran na Općem Saboru HDZ-a i to par mjeseci prije nego je Plenković uopće došao na čelo stranke.