Bernardić: Moja pozicija predsjednika SDP-a je neupitna

Dva dana nakon što je SDP sklopio sporazum o otplati duga Slobodanu Ljubičiću na rate, o spornom dugovanju progovorio je predsjednik SDP-a Davor Bernardić, progovorio je i o Agrokoru, budućnosti potpredsjednice Dalić i potezima Vlade, preko stanja u SDP-u, njegovoj poziciji šefa stranke, medijima i demantijima, slobodi i pritiscima, do posjeta srbijanskoga predsjednika Hrvatskoj, vanjskoj politici i odnosima Vlade i predsjednice Republike

Na dana kada je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u posjeti Zagrebu , poruke koje su poslane s Pantovčaka komentirao je predsjednik SDP-a Davor Bernardić u ' Oporbenom zarezu' Hrvatskog radija . 'Ovaj posjet pokazao je kolike su podjele unutar vladajuće stranke i tek nakon odlaska Vučića će se mediji, nadam se, više zainteresirati za tu temu. Pitanje je zašto je uopće došlo do ovog susreta. Došlo je zbog toga da se Vučić pozicionira u Srbiji, a Kolinda Grabar Kitarović u Hrvatskoj, i za potrebe predizborne kampanje. Zbog toga niti Srbi u Hrvatskoj niti Hrvati u Srbiji neće živjeti bolje niti će to spriječiti raseljavanje', poručio je Bernardić

'Bilo bi lakše da se Vučić ispričao ali nisam iskreno očekivao ispriku. Ljudi se mijenjaju pa i predsjednik Srbije, no to što se nije ispričao me zabrinjava jer mislim da nije promijenio svoje stavove kad je podržavao četnike', kazao je šef SDP-a, koji smatra da Srbija mora platiti ratnu odštetu.

Upitan ' di su pare' u kontekstu SDP-ovog duga prema Slobodanu Ljubičiću Bernardić je ponovio: 'SDP nije financijski ugrožen, preuzeo sam stranku koja se nalazila u vrlo teškom stanju i manjku 10 milijuna kuna. U posljednjih godinu dana uštedili 4 milijuna kuna, financijski konsolidirali stranku i unatoč katastrofičnim scenarijima SDP neće zvršiti u bankrotu. SDP raste i nastavit će rasti', rekao je Bernardić, najavivši i neke druge pravne radnje.

'Sasvim sigurno da odgovornost ne može biti kolektivna, ali o tome razgovaramo u stranci kako odgovoriti na propuste. Potpisivani su računi bez ovlaštenja, potrošilo se više nego što se moglo potrošiti sukladno zakonu', kazao je Bernardić upitan jesu li te mjere tužbe protiv Jelene Pavičević Vukićević i Milana Bandića.

Nije želio komentirati fotografiju večere na kojoj je prije nekoliko dana bio s Bandićem, no kazao je da se nije razgovaralo o predsjedničkim izborima, koje je prije par dana spomenuo sam Bandić.

Hoće li SDP podržati Bandića kao predsjedničkog kandidata, upitan je Bernardić. 'Ne dolazi u obzir', dodao je.

Nije se izjasnio ni podržava li Tonina Piculu kao SDP-ovog kandidata. 'Picula je političar dugogodišnjeg iskustva, ima iskustva na lokalnoj razini i u Vladi. Jedan je do najiskusnijih i najkompetentnijih ljudi SDP-a kad su u pitanju teme kao vanjska politika', poručio je.