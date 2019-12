Bernardić: Grabar-Kitarović je pobrkala vrijeme, Hrvatska je na koljenima bila 2009. kad je njen šef Sanader završio u zatvoru

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u subotu na sjednici Glavnog odbora stranke, kako je Hrvatska na predsjedničkim izborima na prekretnici jer je to 'prilika da postane normalna zemlja, a to, kako smatra, jedini može osigurati Zoran Milanović.

Ustvrdio je da su DORH, pravosuđe, Vlada, predsjednik države institucije kojima građani više ništa ne vjeruju. Da bi vratili povjerenje ljudi u Hrvatsku moramo prvo vratiti povjerenje u institucije, i zato su izbori za predsjednika toliko važni, motivacijska je poruka koju je Bernardić poslao članstvu i biračima.

Po njegovoj ocjeni, HDZ se i u ovim izborima opredijelio za strategiju manipulacije lažnim vijestima kojima je cilj Milanovića prikazati kao neuspješnog bivšeg premijera. Za ilustraciju naveo je izjavu predsjedničke kandidatkinje HDZ-a Kolinde Grabar-Kitarović, koja je kazala da je, kada je preuzela predsjedničku dužnost 2015., „Hrvatska bila na koljenima, a ljudi puni pesimizma“. „Da vas podsjetim, te godine je Hrvatska definitivno izašla iz recesije, BDP je narastao 2,5 posto, industrija je mjesecima rasla, a izvoz je rastao po dvoznamenkastim stopama, potrošnja je porasla preko četiri posto, smanjili smo porez na dohodak pa su rasle i plaće, a manjak u proračunu smo te godine smanjili s 25 na ispod 10 milijardi kuna. Te smo godine osigurali miran san za 55 tisuća naših sugrađana opterećenih kreditima u švicarskom franku i bila je to uistinu prekretnica“, uzvratio je Bernardić na kritike Milanovića kao neuspješnom premijeru.

Možda je, dodaje, Grabar Kitarović još jednom pobrkala vrijeme i mislila na 2009. godina kada je Hrvatska doista bila na koljenima, kada je njen šef i premijer Sanader završio u zatvoru, kada je BDP pao za 10 posto, kada se tadašnja HDZ-ova Vlada zaduzila 100 milijardi kuna, kada je uveden harač ili krizni porez, kada su šest posto smanjene plaće u javnom sektoru, a minus u proračunu počeo rasti do neslućenih 25 milijardi u 2011. godini.

„Sve su to ostavili Milanoviću i njegovoj Vladi, zatekli smo 'spaljenu zemlju'“, navodi Bernardić. Uvjeren je u Milanovićevu pobjedu na predsjedničkim izborima i to, kazao je Bernardić, na valu nezadovoljstva koje osjećaju građani i pozitivnim trendovima rasta SDP-a nakon uspjeha na europskih izborima do kojega je došlo nakon uspostave zajedništva u stranci.