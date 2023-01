Bernardić: 'Financiranje boksova za otpad iz pričuve zgrada je nezakonito'

Saborski zastupnik Socijaldemokrata Davor Bernardić ustvrdio je da 'nije zakonito' financiranje vanjskih boksova za otpad iz pričuve zgrada te je pozvao ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića da ukine tu odluku zagrebačke 'Čistoće' i Grada Zagreba

"Ne postoji zakonsko uporište da se građanima uzme novac iz pričuve za financiranje vanjskih boksova", rekao je Bernardić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru i založio se da "Čistoća" i Grad Zagreb namire štetu svima koji su boksove platili iz pričuve.

Tome u prilog, naveo je i da mu je Ministarstvo pravosuđa i uprave, na njegov upit, odgovorilo da nije moguće financirati boksove iz pričuve, kao i da to pitanje nije regulirano niti uredbom o održavanju zgrada. Bernardić je podsjetio da je 1. listopada 2022. na snagu stupila nova odluka o skupljanju javnog otpada u kojoj su "Čistoća" i Grad Zagreb nametnuli obvezu zgradama financiranja vanjskih boksova iz pričuve. No, upozorio je, njihove su cijene itekako narasle pa po zgradi one iznose i do 200.000 kuna.