Vučić iz Moskve raspalio po Piculi i Bartulici: Želite opkoliti Srbiju! Mislite da smo glupi?

'Mislite da smo svi mi glupi?'

Svoju porciju dobili su i hrvatski europarlamentarci. Spomenuo je Tonina Piculu i Stjepu Bartulicu, 'kako god da se zovu ti ljudi, da im ne bi krivo izgovorio ime', a potom prokomentirao: 'Ti ljudi nekim našim mladim ljudima govore da Srbija mora priznati sve zločine. Mislite na Jasenovac? Mislite na otimanje Kosova? Mislite na vojni savez koji ste napravili s Albanijom i kako kažete, Kosovom, koji želite proširiti na Bugarsku da biste okružili Srbiju. Mislite da smo svi mi glupi i da ćemo gledati u nebo te se praviti ludi da se to nas ne tiče', zavapio je.

Osvrćući se na svoj nedavni boravak na Floridi u SAD-u, gdje se želio sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, te njegove komentare, Vučić je rekao da nije išao u SAD provoditi se.

'Ne želim sliku s Trumpom, želim razgovarati s njim. Razgovarao sam s njim u Ovalnom uredu, zanima me što mogu učiniti za naš narod. Vjerujem da čini puno dobrih stvari za svijet, još mi je teže bilo što nismo mogli otići na sastanak s Bensentom i Grenellom, on odlučuje o tarifama. Ne idem nigdje da bih se dobro proveo, već da bih radio stvari za Srbiju i njezine građane, to je moja borba', naglasio je Vučić.