Bernardić: Curenje tajnih dokumenta je kazneno djelo za što se ide u zatvor

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u nedjelju je u Makarskoj, komentirajući neuspjelu nabavu borbenih zrakoplova F-16, izjavio kako je curenje tajnih dokumenta kazneno djelo zbog čega se ide u zatvor

Ponovio je da SDP traži istragu u vezi curenja informacija oko nabave borbenih zrakoplova kako bi se vidjelo 'na temelju čega je i tko je puštao u medije tajne klasificirane dokumente koji imaju veze s nacionalnom sigurnošću, tko je to radio i tko je dilao informacije'.

Po njegovim riječima, kad istraga to pokaže - očekuje hitnu intervenciju Državnog odvjetništva (DORH). 'Možda se najbolje o povjerenju ministru Krstičeviću jučer izrazio premijer Plenković, koji je pokazao da mu ne vjeruje, kojemu je indirektno poručio da je nesposoban, zato mu sad zove pomoć oko nabave novih borbenih aviona. Možda bi, zapravo, bilo jednostavnije da ga zamijeni', rekao je Bernardić novinarima u Makarskoj gdje je sudjelovao na tribini pod nazivom 'SDP u susret izborima za Europski parlament'.

Premijer je jučer u Dubrovniku, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da posao nabave borbenih zrakoplova više neće raditi samo Ministarstvo obrane nego više resora. 'Ovaj put će biti veća uloga drugih resora', istaknuo je Plenković dodavši da će u taj proces biti uključeni Ministarstvo vanjskih poslova te Ministarstvo gospodarstva.

Bernardić je danas na opetovano novinarsko pitanje hoće li tražiti opoziv ministra Krstičevića kazao kako će se prvo ići s interpelacijom jer želi znati tko je 'dilao' dokumente. 'Želimo znati zašto su inzistirali na nabavi baš tih borbenih aviona i je li to, možda, povezano s bivšom Krstičevićevom firmom koja se registrirala za remont aviona. Kad to dobijemo, zajedno s ostatkom opozicije poduzet ćemo daljnje korake', rekao je

Na upit hoće li SDP ovaj put biti na oprezu jer raniji zahtjevi za opoziv 'nisu najbolje prolazili', Bernardić je odgovorio kako je SDP opozicija čija je odgovornost upozoriti na pojavu korupcije, kriminala, afera i svega onoga što Hrvatsku košta odlaska brojnih mladih ljudi". Ustvrdio je da je za mandata sadašnje vlade 'više od 120.000 odselilo'.

Bernardić je za zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića rekao da 'odrađuje prljavi posao za Plenkovića". 'Vidite jučer veliku nepravdu, zakon koji je propisala Vlada, Bandić, koji inače odrađuje prljav posao za Plenkovića, oprašta dugove bogatim. To je jedna velika nepravda koju, opet, na svojoj koži osjećaju građani naše zemlje. Jednostavno, to ne mogu više gledati', izjavio je Bernardić.

Predsjednik SDP-a ocijenio je da stanje u zdravstvu nije bilo 'nikad teže', jer liječnici odlaze u inozemstvo, nedostaje medicinskih sredstava, liste čekanje su sve duže čak i do tri godine, te je na sceni 'tiha privatizacija,' zdravstva.

'To je situacija koja je alarmantna, ali očito je da to ova Vlada ne vidi, ne vidi ni ministar Kujundžić, a ne vidi ni premijer Plenković koji ga štiti', ustvrdio je.

Najavio je da cilj SDP-a na predstojećim izborima za Europski parlament osvojiti tri mandata. Na upit hoće li kao predsjednik stranke snositi odgovornost ako SDP ne osvoji ta tri mandata, Bernardić je odgovorio kako je on optimist i ne sumnja u dobar izborni rezultat.

'Na hipotetska pitanja ne mogu odgovarati, osim što, sukladno Statutu stranke, na Glavnom odboru ćemo razgovarati poslije izbora', dodao je. Istaknuo je kako SDP želi da Hrvatska bude 'normalna zemlja kao što su to i ostale članice EU-a'. 'Želimo se i dalje boriti kao što se borila naša Biljana Borzan za istu kvalitetu proizvoda koji dolaze u dućane u Hrvatskoj kao što su i u dućanima u drugim zemljama EU-a. Želimo se nastaviti boriti za naše otoke, na kojima je život sve teži, kao što je to uspješno do sada radio naš eurozastupnik Tonino Picula', kazao je Bernardić