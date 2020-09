Bernard Kaić protiv prijedloga da se ograniči samoizolacija

Društvo epidemiologa predložilo je da se ograniči samoizolacija. No, dio kolega s tim se ne slaže s prijedlogom

Podigla se velika prašina oko prijedloga Društva epidemiologa da bi ubuduće u samoizolaciju trebali samo kontakti zaražene osobe koji rade u zdravstvenom i sustavu socijalne skrbi. Svi ostali mogli bi, primjerice, na posao uz pridržavanje epidemioloških mjera, a to znači nošenje maski, higijena i fizička distanca. S tim se prijedlogom ne slažu niti svi epidemiolozi iz rečenog Društva pa je ‘loptica’ prebačena na ministra zdravstva Vilija Beroša . No, ministar kaže da ne želi biti onaj koji će presjeći ovaj prije svega stručni spor , piše Jutarnji.hr.

S prijedlogom nije suglasan niti epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Bernard Kaić, koji kaže da se za takvu odluku ‘moraju steći uvjeti’, a njih trenutno nema.

'Mislim da je prijedlog preuranjen. Sve dok se mogu uspješno pratiti kontakti to treba i činiti tako da idu u samoizolaciju ako postoji opasnost za širenje bolesti. Naime, od praćenja kontakata odustaje se kad ono postane nemoguće zbog velikog broja zaraženih, a mi smo u tome još uvijek uspješni. To dokazuju podaci po kojima je među zaraženima 60 posto došlo iz samoizoliranih kontakata. Brojka je nešto pala u posljednje vrijeme i to za desetak posto, ali još uvijek je značajna. Da je primjerice taj postotak kod nas značajno niži, onda bi se moglo razmišljati i toj ideji', smatra Kaić.

Dodaje da svi naglašavaju važnost praćenja kontakata, no činjenica je da neke zemlje to baš i ne rade previše promptno, ali ima i onih koje su još 'strože' od nas.