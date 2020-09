U Splitu prvi slučaj samoizolacije cijelog razreda; epidemiolozi svima dali zeleno svjetlo za nastavu na otvorenome

Cijeli jedan razred četvrtaša iz splitske II. jezične gimnazije u četvrtak neće doći na nastavu. Određena im je samoizolacija dok ne stignu rezultati testiranja na koronavirus jedne učenice, koja je bila u kontaktu s Covid pozitivnom osobom, potvrdila je Željka Karin iz županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Ipak, hoće li se nastava organizirati na otvorenome, ovisit će uvjetima pojedine škole, ali preporuke epidemiologa su jasne.

"Mislim da je na samim školama odnosno skupinama da se probaju organiziraju da bi se takvi uvjeti mogli ostvariti. U svakom slučaju, boravak na zraku smanjuje rizik od prijenosa virusa", izjavila je Sandra Šikić, zamjenica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Neki profesori odmah su iskoristili priliku i djecu izveli na školsko dvorište ili igralište.

"Još sam razgovarala sam s ravnateljem, on me podržao, tako da sam to i napravila. Djeci se sviđa. Visoke su temperature i ugodnije nam je raditi u prirodnom okruženju, a možemo puno toga naučiti", ispričala je Irena Cuculić, profesorica vjeronauka u Osnovnoj školi Vjekoslav Parać u Solinu.