Crnogorski epidemiolozi: Situacija može postati dramatična

Nakon što je i u srijedu, drugi dan za redom, u Crnoj Gori registrirano više od 200 slučajeva zaraze koronavirusom, vodeći crnogorski epidemiolog Boban Mugoša upozorio je da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori veoma ozbiljna i da "ide ka dramatičnoj“.

„Sada molim, ne više građane, jer njih smo do sada stalno molili. Sada molimo sve one koji mogu da utječu na građane, političare, religijske vođe, istaknute kulturne, prosvjetne, sportske i druge ličnosti da pomognu i svojim apelima učine da što više stanovnika Crne Gore zaista primjenjuje sve mjere koje se mjesecima spominju, a koje mogu da učine da situacija postane bolja, odnosno da ne izgubimo kontrolu nad epidemijom, gdje ćemo imati veliki broj oboljelih i umrlih“, rekao je Mugoša.

On je istaknuo da bi strikno poštovanje mjera 15 do 20 dana moglo da dovede do toga da u Crnoj Gori postoji potpuna kontrola nad epidemijom, u suprotnom može doći do novog „zaključavanja“ cijelih gradova.

„Što znači da ćemo morati da se vratimo unazad, ne jedan, nego sedam koraka, u ožujak i travanj. Ovo je prilika da se svi fokusiraju na trenutno najveći problem u Crnoj Gori, posebno imajući u vidu da nam predstoji otvaranje škola, a u isto vrijeme počinju respiratorne infekcije, gdje će se ovaj problem samo umnožiti“, rekao je Mugoša, ponavljajući da građani Crne Gore moraju nositi maske, držati fizičku i socijalnu distancu, voditi računa o higijeni ruku i prostora, te da jedino to može dovesti do usporavanja širenja koronavirusa.



U Crnoj Gori je u posljednja 24 sata registrirano 219 novih slučajeva zaraze, i dvije smrti od posljedica koronavirusa. Broj inficiranih svakodnevno raste nakon parlamentarnih izbora koji su održani 30. kolovoza, a tokom kojih su i vlast i oporba i pored zabrane zbog loše epidemiološke situacije masovno okupljali svoje pristalice.

Posljednji veliki skup održan je u nedjelju u Podgorici, kome je prema procjeni policije prisustvovalo 50 tisuća građana Crne Gore.