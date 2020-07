Benčić: Imamo opasnu situaciju - očekujemo teži val koronavirusa, a ne vjerujemo ljudima u Stožeru

Saborska zastupnica Zeleno - lijevog bloka Sandra Benčić u Newsroomu N1 je komentirala je današnji istup premijera Andreja Plenkovića u kojem je kritizirao Most i izjave predsjednika Zorana Milanovića te kako ocjenjuje raspravu o Zakonu o obnovi Grada Zagreba.

Gradonačelnik Svete Nedjelje Dario Zurovec smatra da siromašniji građani ne bi trebali sudjelovati u obnovi nekretnina bogatijih. Benčić kaže, to je krivo postavljen argument.

"Radi se tome da će se iz proračuna financirati jedan dio obnove, taj dio u omjeru 60 posto države se odnosi samo na konstrukcijsku obnovu, to nije ni fasada ni unutarnje uređenje, samo konstrukcijsko ojačanje zgrada da one budu mehanički otporne da se ne sruše na ulicu ili stanare, to ne ide na ozbiljniju protupotresnu razinu već onu na kojoj je bila prije potresa. To se odnosi na privatne stanove. Drugi dio se odnosi na zgrade javne namjene, tu svatko tko je vlasnik plaća svoje. Ne možemo govoriti da će u ukupnoj sumi država sudjelovati 60 posto, sve javne zgrade morat će financirati obnovu", rekla je Benčić i dodala kako će unutarnju obnovu financirati građani sami.

"Neće biti cjelokupne obnove koja bi obuhvaćala unutarnji dio, to će građani financirati sami i to im ne ulazi u 20 posto sufinanciranja. Kada Zurovec izvlači taj argument, koji je na razini Trumpovog viđenja ekonomije koje društvo ne priznaje, izazvalo je negodovanje u Saboru, nitko se s njime nije složio jer je to pristup kakvog u nijednog zemlji u Europi nemamo".