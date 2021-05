Benčić Hasanbegoviću: Mi se borimo u 2021., a vi ste u 1945.

U Zagrebu traje žestoka kampanja za gradonačelnika. Hoće li to privući ili odbiti birače od izlaska na birališta u nedjelju? Jesu li građani u proteklih 10 dana mogli dobiti jasnu sliku o tome što nudi tko od kandidata? Kako bi Zagreb trebao izgledati za četiri godine? O tome su 'U mreži Prvog' raspravljali Sandra Benčić iz Možemo! i Zlatko Hasanbegović iz Domovinskog pokreta

'Svaki dan imamo konferencije za novinare u drugom zagrebačkom kvartu na određenu temu za koju smatramo da će biti ključna kada preuzmemo upravljanje Zagrebom. Svaki dan pokušavamo razgovarati o sadržaju upravljanja, međutim s druge strane ne postoji želja ni volja da se argumentirano razgovara o sadržaju, o programu za Zagreb. Gospodin Škoro je nekoliko puta predbacivao zašto stalno vraćamo priču na komunalne programe, a radi se o komunalnim problemima, o lokalnim izborima i trebali bismo razgovarati o tome što muči građane ovog grada i kako to riješiti', rekla je 'U mreži Prvog' Hrvatskog radija.

Sandra Benčić , platforma Možemo!, rekla je da je kampanja stožera Domovinskog pokreta usmjerena na to da se plasiraju laži i da se blati pojedince koji su uključeni kampanju platforme Možemo!.

Zlatko Hasanbegović, Domovinski pokret, rekao je da je kampanja uobičajena i specifična u odnosu na sve kampanje u povijesti hrvatskog parlamentarizma. 'Kao što su i strani mediji primijetili, odvija se u uvjetima potpune medijske dominacije i favoriziranja jednoga kandidata. S druge strane demonizira se politička platforma koja se suprotstavlja tom kandidatu i koja u gotovo nemogućim uvjetima medijske dominacije pokušava demistificirati neobaviještenoj hrvatskoj javnosti ključne činjenice o genezi i nastanku i dalekosežnim skrivenim ideološkim ciljevima, koji nemaju veze s komunalnom problematikom, a koji stoje iza platforme Možemo!', rekao je.

'Sam gospodin Hasanbegović, kao i gospodin Škoro, jasno su rekli da u našem programu piše koje su naše vrijednosti. Mi smo zeleno-lijeva platforma, mi se zovemo zeleno-lijeva koalicija i jasno je koje vrijednosti zastupamo. Mi to nismo nikada skrivali, mi smo se tako nazvali', istaknula je Benčić.

Dodala je kako se proteklih dana kao ekskluziva predstavljaju financijski izvještaji udruga u kojima su neki pojedinci bili zaposleni. 'Ti izvještaji prikazuju se kao da je to nešto što je bilo skriveno. Radi se o financijskim izvještajima organizacija civilnih društava koji se svake godine objavljuju na web stranicama i koje svaka osoba može naći. Želi nas se dovesti u situaciju da se branimo zato što smo uspješno, za male plaće, iz fondova EU-a osigurali milijune kuna za socijalne usluge za građane i to za one usluge koje država nikad nije pružila', dodala je.

'Žao mi je što gospodin Hasanbegović i gospodin Škoro žive u vremenu i žive politiku kojoj je jedino bitno detektirati unutarnjeg i vanjskog neprijatelja i koristiti se metodama podmetanja. U pravu ste. Ova borba možda nije fer jer se mi u 2021. borimo s problemima koje građani imaju danas, a vi ste u 1945. s problemima i metodama koje više nikome nisu zanimljive ni relevantne', rekla je Benčić.

Na pitanje što će građani dobiti ako platforma Možemo! dođe na vlast, Benčić je rekla - promjenu modela upravljanja Zagrebom.

'Idemo na ozbiljno restrukturiranje gradske uprave i Holdinga. Prvi cilj je napraviti reviziju financija i Holdinga i gradske uprave kako bismo ustanovili stvarno stanje. Povećati kvalitetu i dostupnost usluga, povećati transparentnost svih procesa, digitalizirati procese kako bi građanima sve usluge bile dostupnije, ulagati u obnovu Zagreba i pripremati projekte za Fond solidarnosti - povući sredstva za obnovu vrtića, škola i obrazovno-kulturne infrastrukture', rekla je, istaknuvši: 'Cilj nam je da do kraja ovog desetljeća Zagreb prođe kroz zelenu transformaciju, uhvati korak s europskim metropolama i postane zelen, otvoren i transparentniji grad.'

Hasanbegović je rekao da se izborom gospodina Škore za gradonačelnika sprječava mogućnost uspostave u Zagrebu apsolutne vladavine interesno-klijentelističke mreže preko različitih floskula i dosjetki i dobro naučenih fraza, a iza kojih se kriju ideološko sektaštvo i uskogrudnost, koja se sada skriva u pojmove zelene preobrazbe. Dodao je i da bi suradnja između Skupštine i Miroslava Škore kao gradonačelnika bila odlična jer je, kako je rekao, Škoro tolerantan čovjek spreman na suradnju i to je jedini način da se Zagreb liši nasrtaja ideološkog i da se rasprava usredotoči na ono što su ključni komunalni problemi ovog grada.

Benčić je rekla kako ne vjeruju da će gospodin Škoro biti izabran za gradonačelnika i da to pokazuju zadnje ankete. 'Građani su kroz ovu kampanju mogli vidjeti da jedna strana ide protiv, ona želi nešto spriječiti, nema programa osim programa sprečavanja nekog drugog da upravlja gradom', rekla je.

Hasanbegović je pozvao građane da izađu na izbore i da spriječe da Zagreb postane bankomat, plijen, 'jedne koruptivno-interesne hobotnice koja se desetljećima rađala i napajala javnim novcem. Da izaberu gospodina Škoru za gradonačelnika, koji je jedino jamstvo da se u političkom životu stvori poželjno između Gradske skupštine i gradonačelnika, čime će biti ostvareni uvjeti za političku suradnju koja će biti lišena bilo kakva sektaštva', zaključio je.