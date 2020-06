Beljak sumnja da Vlada krije brojke oko koronavirusa; prozvao i Marijanu Petir: Ona se pretvorila u radikalnu HDZ-ovku negdje 2008.

'Marijana Petir nije nezavisna, ona je HDZ od početka. Od osobe koja je bila zamjenica Lovrić Menzel, pretvorila se u radikalnu HDZ-ovku tamo negdje 2008. Kad je HDZ pridobio HSS u koaliciju, gđa Petir cijelo vrijeme radi za HDZ. Sve je dobila zahvaljujući njima, kako bi pokušala uništiti HSS. Ona je obična izdajica, nema veze s HSS-om', kazao je predsjednik HSS-a Krešo Beljak

"Oni programe nisu ostvarili, imaju ga samo pro forme, a ono što rade, vidljivo je iz afera. To je njihov program - kako opljačkati državu, a ono što prezentiraju na papiru, nikad ništa nisu ispunili. Prvo obećanje Franje Tuđmana bilo je "hrvatska lisnica u hrvatskom džepu", a danas su sve banke u stranom vlasništvu."

"Onaj tko vjeruje HDZ-u i razmišlja o njima kao o stranci s vjerodostojnim dokumentima, je u krivu. HDZ nije politička stranka, govorim to već više od 10 godina", rekao je Krešo Beljak za N1 i dodao:

Beljak kaže da HDZ-u ništa ne vjeruje na riječ: "Stranka koja se predstavlja kao demokršćanska, desna, konzervativna, zalaže se za državnu agenciju, to je čisto lijeva politika. Ali kome to obnjašnjavati? Ta ideja je ekonomski lijeva."

Na pitanje zašto Restart nije predstavio Vladu u sjeni da birači mogu vidjeti koja bi imena bila kandidati za koje pozicije, Beljak je rekao da bi to bilo normalno u razvijenim demokracijama, no on o poziciji nije razmišljao: