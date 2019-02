Beljak o bivšem vodstvu HSS-a: Neradom su izgubili 90 posto naših birača

Predsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS) Krešo Beljak u subotu je na Programskoj glavnoj skupštini poručio kako je siguran da HSS može napraviti pozitivno iznenađenje na izborima za Europski parlament, te da Amsterdamska koalicija, kojoj je HSS na čelu, postane najjača politička opcija u Hrvatskoj. Oštro je kritizirao i prijašnja vodstva svoje stranke

Od 12 mjesta na listi, u skladu s dogovorima s ostalim partnerskim strankama, HSS će imati tri. To će biti, rekao je, on sam 'kao predsjednik koji ne želi bježati od odgovornosti'; zasad nezavisni kandidat, uvaženi liječnik Zoran Bahtijarević, te dugogodišnji istaknuti član stanke ekonomski stručnjak dr. Damir Novotny.

Izbori za Europski parlament prvi je veliki test za HSS, na kojem ćemo vidjeti koliko vrijedimo trenutačno, rekao je Beljak. 'Svi zajedno, kao stranka, moramo raditi na svim razinama još bolje, a da to hoćemo i da to možemo, dokazat ćemo upravo na tim izborima koji nam slijede u svibnju ove godine', rekao je.

Podsjetio je da su već početkom jeseni pokrenuli pregovore oko sklapanja saveza stranaka s kojima bi mogli zajedno nastupiti na predstojećim izborima te da su ti pregovori urodili plodom i HSS je danas predvodnik Amsterdamske koalicije.

'Koalicija je to gdje je HSS lokomotiva, odnosno prva i najjača stranka političkog saveza, što dakako nikako ne znači da podcjenjujemo ostale partnere i stranke. Dapače, čast nam je svima što su sve te stranke i svi ti njihovi istaknuti političari prepoznali i prihvatili baš HSS kao vodeću stranku cijele koalicije. To nam daje dodatnu snagu, ali nam je i dodatan motiv kako bismo povjerenje koje su nam koalicijski partneri već dali, na svaki mogući način opravdali. Kod dogovora se nismo vodili borbom za fotelje i mjesta na listama, nego željom da zajedničkim političkim radom i zajedničkim nastupom na izborima, osvojimo povjerenje birača, a to je - složit ćete se - ipak najvažnije', istaknuo je Beljak.

Ustvrdio je kako je to posebno važno za HSS, koji je to povjerenje u zadnjih desetak godina gotovo u potpunosti izgubio, te su s oko 300.000 glasača koliko su ih imali na parlamentarnim izborima 2003., pali na jedva jednu desetinu od tog broja na izborima 2015., i 2016. 'Dakle, prijašnja vodstva HSS-a, od koji neki danas najžešće napadaju baš mene i novo vodstvo, izgubili su svojim neradom i nesposobnošću 90 posto biračkog tijela', istaknuo je Beljak.

Rekao je kako je odrađen još jedan ogromni posao, novi Statut stranke, koji će 'omogućiti apsolutnu demokraciju' pri izboru svih stranačkih dužnosnika na svim razinama i uvesti reda u djelovanje. 'Statut je to kakvog nema ni jedna stranka, a osnovno obilježje mu je da bilo kakva unutarstranačka moć, koja je do sada proizlazila iz broja članova na ovaj ili onaj način, sada proizlazi isključivo iz izbornih rezultata svake općinske, odnosno gradske organizacije u cijeloj državi i to na lokalnim izborima, gdje svatko i na taj način odgovara za svoj rezultat. Tako će oni uspješniji postati i zastupljeniji na svim županijskim skupština, te i na glavnoj skupštini. No, kako ne bismo ni na koji način ograničili nikome pravo odlučivanja, svi ostali, pa i oni najmanje uspješni imat će svoje predstavnike na skupštinama, samo njihov broj više neće moći biti nesrazmjerno veći od njihovog rezultata na lokalnim izborima', objasnio je Beljak.