Beljak: HDZ odlučio do temelja upropastiti Hrvatsku

Predsjednik i saborski zastupnik HSS-a Krešo Beljak u petak je optužio HDZ da je odlučio "do temelja upropastiti Hrvatsku" kako bi zaposlili svoje "stranačke uhljebe“, komentirajući napise da će novi Državni inspektorat na čelu s Andrijom Mikulićem zaposliti 500 ljudi više nego ih je bilo prije objedinjavanja inspekcija

Istaknuo je da inspekcije treba spustiti na lokalne razine kako bi bile učinkovite i fleksibilne. "To je zadatak inspekcije, da regulira državu, a ne da isključio kažnjava one koji pune državni proračun. Sve je manje onih koji pune taj proračun, a više onih koji žive od tog proračuna, a u toj skupini posebno mjesto pripada inspektoratu“, istaknuo je čelnik HSS-a.

Na opasku novinara da se prilikom osnivanja Državnog inspektorata očito nije računalo na to da im trebaju zajedničke službe od kadrovske do pravne, Beljak je uzvratio da su "sad pogledali koliko imaju nezbrinutih HDZ-ovaca“. "Sada su to izbrojali i napravili sistematizaciju kako bi uhljebili što više svojih stranačkih kolega. Ne vidim drugog razloga da se tako drastično povećava broj zaposlenih u Inspektoratu“, rekao je.

Konačna odluka o Uljaniku bit će pred izbore ako to bude odgovaralo HDZ-u

Što se tiče odgađanje odluke o stečaju Uljanika d.d., Beljak kaže kako nije ni sumnjao da će odluka biti takva.

"Konačna odluka bit će taman pred izbore, ako to bude odgovaralo HDZ-u, a ako neće, onda neće biti odluke. Sve u ovoj državi je usmjereno na način koji odgovara HDZ-u. Zato imamo ovako dugačku kampanju za europske izbore, jer to odgovara HDZ-u. Hoće li biti stečaja Uljanika, to ovisi o tome kako će to u trenutku odgovarati HDZ-u. Nažalost, pretvorili smo se u državu kojoj je jedini cilj da HDZ ostane što dulje na vlasti“, zaključio je Beljak.

SDP-ov Peđa Grbin podsjetio je da su svi stečajni postupci u Uljaniku do sada odgođeni, te ističe da nova odgoda ne bi trebala nikoga iznenaditi.

"Ako postoji i minimalna šansa da se pronađe nekakav partner koji bi bio spreman uložiti i spasiti 3. maj i Uljanik, nemam ništa protiv toga da se stečaj odgađa, ali ako je to u svrhu odgađanja odluke do iza izbora kako bi se vladajućima nanijela što manja šteta, onda je to potpuno neprihvatljivo“, poručio je Grbin.