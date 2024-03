Bauk o kampanji velike koalicije: Morat ćemo se koristiti reduciranim izričajem

'To se vidi u nastupu mojih kolega koji su morali koristiti druge izraze da bi mogli reći nešto na što im je sam predsjednik Ustavnog suda ukazao. To da se nakon izbora jednoj osobi može povjeriti da bude mandatar te bi ta osoba tad podnijela ostavku nakon čega bi joj novi ili stari predsjednik Sabora mogao dodijeliti mandat. Sad ispada da nam je u kampanji onemogućeno govoriti nešto što smijemo napraviti nakon izbora', rekao je Bauk.

'Očekivao sam da će Odluka Ustavnog suda biti podijeljena, i to na onoj liniji na kojoj je u zadnje vrijeme svaka politički osjetljiva odluka Ustavnog suda, to je otprilike omjer 9:4. Što se tiče SDP-a, rekli smo da ćemo se držati odluke Ustavnog suda. Slažem se s izdvojenim mišljenjem troje sudaca, ali ću se kad istupam uime SDP-a morati reducirano izražavati', rekao je SDP-ov Arsen Bauk na N1 Televiziji.

'Člancima 78. i 79. te 89. i 90. zakona o lokalnim izborima predsjedniku države je dopušteno kandidirati se na lokalnim izborima za izvršno i predstavničko tijelo. Tako da nije samo za Europski parlament. Zoran Milanović se može kandidati za gradsku skupštinu i za gradonačelnika. Čini mi se da se vrlo često izdvojena mišljenja manjine sudaca u bilo kojoj zemlji koriste kao argument na Europskom sudu za ljudska prava, ali nismo planirali ići na Europski sud za ljudska prava. Nisam siguran štiti li taj sud uopće ljudska prava političkih stranaka. Poštovat ćemo upozorenje i to je to', dodao je.

'Rejting nam je od prošlog petka počeo značajno počeo rasti, a što se tiče plana – vidjet ćete. Peđa Grbin je rekao da nema toliko slova koliko mi imamo opcija za plan. U ovom trenutku idemo u kampanju i u potpunosti poštujemo upozorenje Ustavnog suda. Ne mogu odgovoriti jesam li prvi na izbornoj listi SDP-a, to nije u mojoj ovlasti. To je ovlast predsjednika stranke te će on to predložiti glavnom odboru, SDP će liste usvojiti na glavnom odboru u ponedjeljak, nakon toga će biti predane DIP-u u nekoliko narednih dana, ali sigurno ne zadnji dan', rekao je.



'Šest stranaka ide u koaliciji Rijeke pravde. Dobili smo upozorenje da Milanovića ne ističemo kao kandidata za premijera, ali ne mislim da bismo sad trebali svaku njegovu rečenicu analizirati i ne koristiti rečenice koje je on koristio. No, reducirat ćemo se još više ako će trebati', kaže Bauk.

Navodi da su svojim koalicijskim partnerima ustupili 29 mjesta. Kako kaže, omjer muškaraca i žena na listama bit će u okviru zakona.



'Ime onoga kojeg ne smijemo imenovati, ovisit će od prigode do prigode', kazao je, dodavši da je njihov vodostaj u porastu, a ne u padu.



'Rijeke će se izliti, a ušće nam je u Vladi. SDP bilježi najveći porast rejtinga u povijesti demokracije, a HDZ-ovci govore da je SDP propao', istaknuo je Bauk.