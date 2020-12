Bauk o gospodarskom pojasu: Kratica IGP znači 'Italia grazie, Plenković'

U saborskoj raspravi o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa (IGP) SDP-ov Arsen Bauk rekao je u četvrtak da kratica IGP 'zapravo' znači "Italia grazie, (potpis) Plenković", iznijevši tvrdnje oporbe da se Vlada odlučila proglasiti IGP slijedeći Italiju.

Najavio je kako će vanjske granice IGP-a Hrvatska utvrditi u skladu s međunarodnim ugovorima s Italijom i Crnom Gorom te da će se ugovorom o razgraničenju definirati svi aspekti.

IGP će omogućiti stvaranje uvjeta za održivo ribarstvo u Jadranskom moru, naglasio je ministar Grlić Radman.

I Miro Bulj (Most) najavio je potporu proglašenju IGP-a rekavši da će za njega glasati objeručke, no da ga treba štititi. Dodao je kako Hrvatska ima pravo određivati kvote za izlov ribe i da će se za to boriti.



Bulj je ministru vanjskih i europskih poslova Grliću Radmanu 'poručio' kako "nije džilitnuo pa pogodio, nego su to Taliijani", aludirajući na njegovo jutrošnje citiranje iz spjeva Smrt Smail-age Čengića Ivana Mažuranića. U Sinju se kaže čvrsta ruka i oko sokolovo, a džilitnuti možda u Duvnu iz kojeg ste vi davno otišli, rekao je Bulj Radmanu.

"Sluganski se valjate po blatu, a hrvatski ribari ostali su sami", ustvrdio je Bulj naglasivši kako proglašenje IGP-a ne znači ništa ako ga u potpunosti ne primijenimo i zaštitimo. Rekao je i da Hrvatska godišnje gubi 260 milijuna eura zbog nekontroliranog izlova ribe.

Branko Bačić (HDZ) naglasio je kako sve što smo imali u ZERP-u imamo i u IGP-u, štiti se jabučka kotlina jedna od najbogatijih ribom u Jadranu. Napomenuo kako je u 2019. ulov ribe bio vrijedan 380 milijuna kuna od čega je 83 posto ostvareno u našem teritorijalnom moru.



Davor Ivo Stier (HDZ) rekao je kako je postignuto razumijevanje s Italijom o zaštiti Jadrana i da će se Hrvatska moći razvijati na dobrobit građana.



Josip Borić (HDZ) smatra napretkom to što će i Mostov Miro Bulj konačno podržati jedan Vladin prijedlog.



Hrvoje Zekanović (Klub Hrvatskih suverenista) drži da proglašenjem IGP-a problem neće biti riješen, ako će talijanske ribarice i dalje moći 'orati dno hrvatskog mora'. Upozorio je kako kvote za ribolov u Jadranu, osim za tunu, gotovo i ne postoje. Predložio je da se amandmanom zabrani izlog talijanskim ribaricama u IGP-u, no to nije bilo prihvaćeno.



Miroslav Škoro (Klub Domovinski pokret) poručio je - sve će biti dobro, hrvatski ribari će moći ribariti i u španjolskom, francuskom pa čak i danskom moru.



Anka Mrak Taritaš (Klub Centar-Glas) također je najavila potporu proglašenju IGP-a ocijenivši kako to nije zasluga hrvatske diplomacije, nego talijanske koja želi zaštititi svoj IGP, naglasivši važnost zaštite ribljeg fonda, okoliša i skrbi o Jadranu.



Marijana Petir (HDZ) istaknula je kako treba dati punu potporu proglašenju IGP-a i time dodatno zaštititi resurse u Jadranu, jer omogućava ostvarenje suverenih prava, zaštite morskog dna i okoliša. Ograničavanjem ribarenja na Jadranu pozitivno će se odraziti na riblji fond, istaknula je Petir.



Zastupnicu su se također izjasnili o amandmanima na raspravljene zakonske prijedloge.