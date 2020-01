Bauk: Ne očekujem pad Vlade zbog Divjak jer je HDZ-u i partnerima draže ostati na vlasti

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk izjavio je u četvrtak kako ne očekuje pad Vlade zbog ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak, o čijem su opozivu na oporbeni zahtjev u Hrvatskome saboru raspravljali do tri sata ujutro, jer pretpostavlja da je HDZ-u i partnerima 'ipak draže ostati na vlasti'

'Vladajući određuju termin rasprave, a oni su očito zaključili da im je bolje ovo sakriti od širokih narodnih masa. Da su uvjereni u rezultate rada ministrice Divjak i uspjeh njihove koalicije s HNS-om, sigurno bi to stavili na sva zvona, vjerojatno ujutro, a ne do tri u noći. To je bilo nikom potrebno mrcvarenje', komentirao je Bauk noćnu saborsku raspravu.

Ocijenio je da premijer Andrej Plenković nije zdušno branio ministricu.

'To sasvim sigurno nije bila tvrda obrana, kao što je najavio tvrdu kohabitaciju. To je bilo odrađivanje s nužnim minimumom da se ostavi dojam da je on brani mada nijednom nije spomenuo njeno ime u raspravi. Ne očekujem pad Vlade zbog ministrice Divjak. Očekujem da je HDZ-u, Bandićevoj stranci, HNS-u i ostalima u parlamentarnoj većini ipak draže ostati na vlasti nego što im je manje draga ministrica Divjak i HNS da bi zbog toga išli u prijevremene izbore', rekao je Bauk novinarima u Saboru.

Nije mu sporno što je na kraju rasprave ostalo samo osmero zastupnika u sabornici, a objasnio je da je rasprava trajala šest-sedam sati i da nisu mogli reći više nego što su rekli. 'Sve što smo napisali u zahtjevu za opozivom izrekli smo u raspravi', dodao je.

Bauk je rekao i kako mu je najbolji dio rasprave bio kad je premijer 'urbi et orbi' rekao da će to učvrstiti koaliciju HDZ-a i HNS-a i da je to dobro za obje stranke.

'Vidjet ćemo na glasanju hoće li netko od zastupnika vladajuće većine eskivirati glasanje ili biti suzdržan ili možda glasati za naš prijedlog pa ćemo moći reći više. Netko je zbog štrajka učitelja trebao snositi političku odgovornost. Ako to nije ministrica, onda je to Vlada. Na kraju će se sve zbrojiti na izborima, najprije onima u HDZ-u, a zatim parlamentarnima', ocijenio je Bauk.

Davor Bernardić može biti predsjednik Vlade, HDZ-u dolazi na naplatu preslagivanje iz 2017.

Kad je riječ o SDP-ovoj vladi u sjeni, o kojoj se nagađa u 'Jutarnjem listu', Bauk vjeruje da će 'doći u priliku sastaviti Vladu, a onda će dio spomenutih ljudi biti u izvršnoj vlasti'.

'Bit će i nekih koji sada nisu spomenuti, a nekih koji su spomenuti vjerojatno neće biti. To su uobičajena nagađanja pred svake izbore. Najprije bih volio da se obistini prvi dio te objave, a to je da mi budemo oni koji ćemo sastavljati Vladu', rekao je i dodao da se, kad je riječ o njegovoj poziciji, vidi u SDP-u, koji će pobijediti na izborima i da će, kad se to dogodi, mjesto u tome biti sasvim nebitno.

'Predsjednik koji pobijedi na izborima ima pravo sastaviti tim, a Davor Bernardić može biti predsjednik Vlade', poručio je Bauk.

Komentirajući stanje u HDZ-u prije unutarstranačkih izbora na kojima će, kako se nagađa, biti više izazivača Plenkoviću, Bauk je rekao kako 'oni sada imaju nekih problema za koje su si sami krivi'. 'Ni oni nama nisu bili krivi za probleme koje smo imali. Mi ćemo raditi svoje, oni neka rade svoje pa će građani na kraju presuditi', dodao je.

'Nije normalno ni logično da Vlada koja vodi državu najprije polaže ispit pred članovima vladajuće stranke, a tek onda pred građanima jer nisu vodili stranačku vladu nego državu. Da nam ne misli valjda HDZ ponovno prodati foru da na izbore idu kao opozicija, kao što su išli kao opozicija Oreškovićevoj Vladi', upozorio je.

HDZ-u dolazi na naplatu račun za preslagivanje iz 2017., kad su svjesno, s punom voljom i jedinstvom išli malo prema centru i umjesto Mosta uzeli HNS, zaključio je te dodao će mu biti zanimljivo vidjeti kako će oni koji su protiv koalicije s HNS-om u petak glasati de facto o koaliciji HDZ-a i HNS-a.