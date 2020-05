U TNT dvoboju svoje stavove oko raspisivanja parlamentarnih izbora sučelili su predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Branko Bačić i predsjedik Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru Arsen Bauk.

'Mi imamo iskustva iz ranijih izbora. Nakon mjesec i sedam dana se formirala Vlada nakon prošlih izbora. Ali, ako se i to ne bi dogodilo, Vlada bi do imenovanja nove Vlade obavljala aktivnosti kao što bi radila i da nije raspušten Hrvatski sabor', smatra Bačić.

Arsen Bauk kaže kako je strah od širenja zaraze danas svakako manji nego prije dva mjeseca.

"Izbori su ranije zato što HDZ smatra da će tako ostvariti najbolji rezultat. Ne sporim to s aspekta legitimnosti', kazao je SDP-ovac.

Što se tiče samih izbora, sva četiri datuma koja su po ustavu moguća su SDP-u prihvatljiva, ali su im prihvatljivija ova srednja - 28. lipnja i 5. srpnja, poručio je Bauk.

Što s izborima ako se epidemiološka situacija pogorša?

'Sada imamo dobru epidemiološku situaciju, ako govorimo o tome da bi se ona mogla sada pogršati, onda bi se mogla još više ogoršati tada kad SDP zagovara izbore, a to je u rujnu ili listopada. Sada kad imamo tu dobru situaciju, idemo na izbore u ljeto. Ništa po meni nije logičnije od činjenice da smo upravo taj trenutak iskoristili za raspuštanje Sabore. Ukoliko se situacija pogorša do te mjere da se izbori ne održe, postoji i za to ustavna odredba. Aktivirao bi se članak Ustava gdje bi odgovornost za vođenje države preuzela Vlada u dogovoru s predsjednikom", mišljenja je Bačić.

Bauk se pak ne slaže s time.

'Ako bi se dogodila situacija da se izbori ne mogu održati, to bi trebao utvrditi DIP ili Ustavni sud, i ako bi se dogodila situacija da se Sabor ne može konstituirati, tu Ustavni sud treba donijeti odluku. Nema smisla da mi možemo još godinu dana biti zastupnici, a da se ne sastajemo', kazao je Bauk.