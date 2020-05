Kardinal Josip Bozanić izjavio je u petak da se Katolička crkva ne miješa u to kada će biti parlamentarni izbori poručivši kako je glavni urednik "Glasa Koncila" Ivan Miklenić u svom komentaru iznio privatno mišljenje

"Što se tiče izbora, o tome Crkva nema što reći. To određuju oni koji vode državu i to nije pitanje Crkve, to je privatno mišljenje. Vjerujem dobronamjerno, ali to je privatno mišljenje”, rekao je Bozanić novinarima upitan za Miklenićevo kritiziranje mogućeg održavanja parlamentarnih izbora u srpnju.

Miklenić je u zadnjem broju tog katoličkog tjednika najave o mogućim parlamentarnim izborima u srpnju ocijenio kao "političko i politikantsko nadmetanje za vlast te bijeg od suočavanja s krizom".