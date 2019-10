Batinić: Štrajk učitelja nije bio niti naša tema niti naš problem

Predsjednik Kluba HNS-a, Milorad Batinić, komentirao je u Saboru najavu povećanja osnovice plaća državnim i javnim službenicima za 6,12 posto.

'Razumijem i sindikate, ali i oni moraju razumjeti premijera. On je najavio, time je otvorio poziciju da se ide u razgovore, pregovore i dogovore', rekao je Batinić.

'Ono što smatramo da je prošlo ispod radara javnosti, a bitno je i jednako važno, ići će se u analizu koeficijenata složenosti i to podrazumijeva reviziju, mislim da je to čak i važnije od ovog povećanja. Smatram da je ovo prilika i nepravde koje jesu počinjene prosvjeti i učiteljima da se korigiraju', rekao je Batinić novinarima u Saboru.



Podsjetimo, HNS je od Vlade zahtijevao da dođe do povećanja koeficijenata u prosvjeti za 6 posto, no Plenković je jučer ponudio povećanje osnovice za 6 posto. To je očito zadovoljilo koalicijske partnere.



'Zalagat ćemo se i dalje da u prosvjeti imaju veće plaće, da se isprave koeficijenti', rekao je Batinić.



Novinare je zanimalo i što će sljedeće HNS uvjetovati Vladi. 'HNS ne uvjetuje, mi razgovaramo', odgovorio je Batinić.



Upitan oko glasanja o povjerenju ministru zdravstva, Milanu Kujundžiću, Batinić je rekao da će HNS glasati protiv. 'Činjenica je da u zdravstvu postoje problemi i ne rješavaju se dinamikom kojom bismo htjeli, ali mi nismo preuzeli taj resor pa ne mogu ni komentirati', rekao je.