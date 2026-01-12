Banski dvori: Plenković razgovarao s francuskim ministrom Haddadom

Kako se navodi, posjet ministra Haddada potvrda je kontinuiteta i daljnjeg jačanja bliske suradnje Hrvatske i Francuske u okviru Europske unije i NATO-a. Ta je suradnja dodatno osnažena službenim posjetom premijera Plenkovića Francuskoj u prosincu, na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, tijekom kojeg je održan i hrvatsko-francuski gospodarski forum uz sudjelovanje brojnih tvrtki iz obje zemlje.

Premijer je izrazio zadovoljstvo daljnjim razvojem Strateškog partnerstva između Hrvatske i Francuske, u okviru kojeg je usvojen Akcijski plan za razdoblje 2026.–2028., pri čemu je posebno istaknuta suradnja na području sigurnosne i obrambene politike, priopćeno je.