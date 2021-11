Banožić ne razmišlja o ostavci, kaže da ima potporu Plenkovića i radi časno i pošteno

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa danas je otvorilo predmet protiv ministra obrane Maria Banožića na temelju napisa da je sam sebi dodijelio stan u centru Zagreba. Ministar je za središnji Dnevnik HTV-a rekao kako su ti napisi neistiniti te da se radi o pokušaju da ga se prikaže lošom osobom. Poručio je kako ne razmišlja o ostavci te da ima podršku premijera.

'Ovo što je napisano je neistina, ja sam to demantirao jutros putem MORH-a, ali isto tako se očitovala i tvrtka Državne nekretnine, koja je zadužena za izdavanje stanova u službene svrhe. Ti stanovi se daju temeljem uredbe iz 2013., znači nije je donijela ova Vlada. Ja kao tadašnji ministar državne imovine niti na jedan način nisam odlučivao na koji će se način stan uređivati niti sam ikad izdao takav zahtjev. Iznos koji se spominje u novinama je potpuno netočan, ja očekujem da objave demanti već ujutro jer smo jasno ukazali na činjenicu da to nije istina', rekao je Banožić za Dnevnik HRT-a.

'To je samo jedan od pokušaja prikazivanja mene u javnosti kao lošu osobu. Do sada smo to imali iz jednog izravnog napada na mene na osobnoj razini, ja sam svaki put argumentirano objašnjavao zašto tražim da se ponaša u skladu sa zakonom. Sada smo došli do toga da je riječ o nekakvom stanu koji je u službene svrhe i na koje imam pravo, dok vi to objasnite javnosti, vjerojatno će doći neki drugi napad. Pitanje je da li će to dalje biti na moje prijatelje, moju obitelj ili nešto drugo. Riječ je o jednom potpisu koji je u hrvatskoj već desetljećima poznat', rekao je Banožić dodajući da ne razmišlja o ostavci.