Banožić na preuzimanju dva helikoptera Black Hawk najavio nabavu još osam

Ministar obrane Mario Banožić sudjelovao je u subotu u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb Franjo Tuđman na ceremoniji preuzimanja dva američka helikoptera UH-60M Black Hawk, te najavio plan nabave još osam helikoptera, čime bi se ispunile potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Idealno bi bilo 12 Black Hawk helikoptera

Želja je do isteka tih resursa nabaviti još osam Black Hawk helikoptera, rekao je Banožić istaknuvši kako će to biti definirano dugoročnim strateškim planom, koji će uskoro izaći iz Sabora. Idealan broj helikoptera Black Hawk je 12, mislim da ćemo doći do toga, poručio je.

Što se tiče parkirnog te radioničkog hangara za nove helikoptere na letjelištu Lučko, za koje je Ministarstvo obrane već provelo postupke javne nabave, najavio je da bi parkirni hangar trebao uskoro biti gotov, dok je kod radioničkog došlo do rasta p cijena pa je odgođen rok početka gradnje za 2023., a trebao bi biti gotov kroz devet do deset mjeseci.

Ugovor o izvođenju radova za parkirni hangar s tvrtkom Graditelj svratišta d.o.o. vrijedan je oko 17,7 milijuna kuna s PDV-om, a ista tvrtka odabrana je kao najpovoljniji ponuđač za izgradnju radioničkog hangara s pripadajućom infrastrukturom, ukupne vrijednosti radova oko 70 milijuna kuna s PDV-om.