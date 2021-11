Banožić: 'Kao dužnosnik prve skupine imam potpuno pravo na veći stan od 60 kvadrata ili trosoban stan'

Stigla su nova saznanja oko stana od 92 četvorna metra koji u središtu Zagreba koristi ministar obrane Mario Banožić. Prošli tjedan Ministarstvo obrane priopćilo je da ministar na stan te veličine ima pravo jer ima troje djece. Danas, pak, tvrde da je stan dobio jer je ministar dužnosnik prve skupine. Sve je komentirao i sam Banožić

U međuvremenu je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo predmet protiv ministra.

"Vidio sam da je ministar već reagirao. Član je Vlade, nije iz Zagreba. Došao je u Zagreb. Tvrtka raspolaže s određenim brojem stanova, on je dobio taj stan, ako je trebalo urediti, uredili su ga. Nisu ga uredili da on to sa sobom u nekom koferu odnese kući", rekao je premijer Andrej Plenković braneći svog ministra.

Međutim, priča ima novi zaplet. Kako je prvi pisao Telegram, ministar Banožić prima i naknadu za odvojeni život od obitelji. Na tu naknadu ima pravo svaki hrvatski radnik koji radi izvan mjesta stanovanja i pritom je odvojen od svoje obitelji. Neoporeziva visina naknade je maksimalno 1750 kuna mjesečno.

Dakle, ministar Banožić veći je stan dobio zbog troje djece, a dobiva dodatak za odvojeni život od te iste obitelji.