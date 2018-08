Bandić: U odražavanje mostova ulaže se 100 milijuna kuna

Grad Zagreb će za godinu dana investirati više od 100 milijuna kuna u odražavanje i sanaciju zagrebačkih mostova, rečeno je na konferenciji za tisak gradonačelnika Milana Bandića u četvrtak poslijepodne

Uložit ćemo oko 25 milijuna kuna u sanaciju Mosta mladosti, 45 milijuna kuna u Most slobode, 25 milijuna kuna u Jadranski most i oko 20 milijuna kuna u Podsusedski most, kazao je Bandić i dodao: "Sve radimo s ciljem da mostovi budu rješenje a ne problem."

Bandić je, okružen suradnicima i velikim brojem novinara, održao konferenciju ispod Podsusedskog mosta, čija se sanacija zapadnog stupa privodi kraju.