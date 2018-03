Bandić poručio da s koalicijskim partnerima nikada ne komunicira putem medija

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u srijedu na konferenciji za novinare nije želio komentirati najavu mogućeg izlaska Neovisnih za Hrvatsku iz koalicije s njegovom strankom i HDZ-om, rekavši da s koalicijskim partnerima nikada ne komunicira putem medija

Oni koji to ne razumiju, ja im ne mogu pomoći, poručio je Bandić.

Na pitanje kako komentira svoj prijedlog o nerazvrstanim cestama koji je uputio na sutrašnju sjednicu Gradske skupštine, a koji je također kritiziran u smislu da će se privatnicima u zakup davati javne površine, Bandić je rekao da oni ništa nikome ne daju nego određene slobodne plohe zemljišta koje nisu u funkciji grada daju po odluci i internom Pravilniku Gradske uprave i odlukama Gradske skupštine.

'Ja bih vas molio da i vi ne doprinosite jednoj stigmi koja ima za rezultat da se kaže (...), da je Bandić ili njegove kolege kriminalci. Nemojmo, čuvajmo se toga. Ne dijelimo mi ništa, nećemo mi davati nikome ništa. Ja samo imam povjerenje građana zadnjih 18 godina da upravljam ovim gradom najbolje što mogu da znam. A ja se ne moram svidjeti svima i to moj stil nije. Ja da mislim kao oni koji su protiv mene, nikada ne bih bio gradonačelnik. Ja im čestitam da na tome ustraju, prosvjeduju, kritiziraju. To je demokracija, a tko ne razumije, to je njegov problem. Ali, molim vas, u skladu s propisima, pozitivnim zakonima Republike Hrvatske i pravilima i odlukama Gradske uprave i Gradske skupštine. Samo to', istaknuo je Bandić.