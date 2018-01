Bandić: Neka u Holdingu više rade, a manje organiziraju pressice

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio je u srijedu da pod cijenu 'svoje abdikacije' neće odustati od promjene kolektivnog ugovora za radnike Zagrebačkog holdinga, jer dok je on gradonačelnik neće dopustiti da ljudi u Gradskoj upravi imaju regres i božićnicu 2.500 kuna, do neoporezivog dijela, a u Holdingu se 'bahate sa 7000 kuna'.

'A ljudima u Holdingu bih poručio da više rade, a da manje organiziraju pressice i manje se slikaju jer da to rade kod privatnika, to bi radili samo jednom... Oni nisu manekeni, nego djelatnici gradskih službi koji imaju plaću 30 posto više nego bilo koji grad u Republici Hrvatskoj. To moraju biti svjesni toga. To se odnosi i na mene, i bilo bi i meni bolje da se manje slikam, a da više delam, a njima isto tako', rekao je Bandić.

Poručio je da je partner sa sindikatima jer bez socijalnog mira nema napretka.

'Ali morate znati da će biti na stolu još nešto. Mi smo smanjili plaće 10 posto do koeficijenta četiri. Danas je iz Ureda za financije otišao moj Naputak o uštedama od pet posto na svim razinama Gradske uprave i trgovačkih društava, a do konca tjedna će otići sljedeći Naputak o smanjenju plaća svima do limita prosječne plaće u gradu Zagrebu', kazao je Bandić.

Ustvrdio je da oko tog donjeg cenzusa 'još nije na čistu što napraviti. Pet posto svima, pa neka organiziraju pressice i na tu temu, pet posto dolje, dodao je.